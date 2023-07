Un tuffo nel Medio Evo, la rievocazione del XIII secolo

Giochi Medievali

TERMOLI. Prima delle due sere dedicate alla rievocazione medievale del XIII secolo in centro, dove nel Borgo Antico termolese è stato catapultato ai tempi feudali grazie agli artisti di strada del corteo storico che con giochi e spettacoli hanno intrattenuto numerosi cittadini e turisti facendogli vivere l’epoca medievale attraverso abiti caratteristici, spade, lance, scudi, elmi, patiboli, musicisti e tanto altro.

La serata ha visto l’esibizione di un formidabile mangiafuoco, capace di incantare il pubblico con i suoi temerari ed irripetibili giochi di prestigio, offrendo un’animazione a grande impatto visivo che ha lasciato a bocca aperta la maggior parte degli spettatori, spaventando persino qualche bambino.

Molto apprezzata, soprattutto dai più piccini, è stata la presenza di falchi e gufi che, appoggiati sul braccio dei maestri falconieri, si sono prestati a fotografie e domande da parte dei più curiosi. La soave musica di un’arpista faceva da sottofondo alle varie attività, allietando e divertendo i presenti.

La scelta di svolgere la manifestazione nel borgo antico, precisamente sotto il Castello Svevo, si è rivelata una scelta azzeccatissima in quanto ha contribuito a rendere l’atmosfera ancor più suggestiva e realistica, riuscendo a far immergere i partecipanti nel 18° secolo, facendogli credere, anche solo per un attimo, di star vivendo in un’epoca medievale.

La rappresentazione si chiuderà nella giornata di oggi con una sfilata del corteo medievale per le vie del centro, uno spettacolo degli sbandieratori, ma soprattutto dal tanto atteso arrivo delle reliquie al porto di Termoli, sempre dalle 21.

Galleria fotografica