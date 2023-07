"Il Canto dell'usignolo": premiata a Catania l'autrice Maria Carmela Mugnano

TERMOLI. Ennesimo riconoscimento per l’autrice di origini termolesi Maria Carmela Mugnano, di cui spesso abbiamo il piacere di seguire i suoi successi in giro per l’Italia.

Lunedì scorso, 3 luglio, giusto una settimana fa, ha ricevuto a Catania il secondo premio nell'ambito del decimo Premio nazionale "Efesto - Città di Catania, nella sezione "Mariella Lo Giudice", come testo teatrale, per "Il Canto dell'usignolo".

Il premio, giunto appunto alla decima edizione, è presieduto da Santino Mirabella, magistrato e scrittore.

Come si apprende dalla stampa locale etnea, «Obiettivo del concorso letterario, insignito nel 2013 dalla Medaglia della Presidenza della Repubblica e nel 2014 dalla Medaglia della Presidenza della Camera, diffondere e promuovere la letteratura in tutte le sue forme esercitando costantemente la funzione di osservatorio delle tendenze e delle proposte culturali contemporanee. Punti di forza della longeva iniziativa culturale la genuinità e l’entusiasmo con il quale sin dal primo anno della manifestazione la kermesse letteraria è stata accolta non solo in Italia ma anche all’estero con partecipanti dal Canada e dal Brasile».

La cerimonia di premiazione è stata ospitata al Palazzo della Cultura di Catania.