Ha portato il messaggio sulla Sla in sella per migliaia di km, Chris è tornato in Scozia

Il reportage di Christopher Harvie: In bici dalla Scozia a Malta per portare un messaggio sulla Sla

TERMOLI. Sensibilizzazione. È questo il grande messaggio che Christopher Harvie ha deciso di donare a chiunque lo abbia incontrato in sella alla sua bicicletta.

Un messaggio e una speranza per coloro che soffrono per delle malattie degenerative. Christopher Harvie, porta in sella il ricordo del giocatore di rugby George Wilson "Doddie" Weir, morto nel novembre scorso a soli 52 anni e di suo cognato e lo fa percorrendo migliaia di chilometri per testimoniare e sensibilizzare sulla Sla (Mnd in inglese).





La Sclerosi Laterale Amiotrofica o SLA è una patologia neurodegenerativa caratterizzata dalla perdita delle cellule motoneuronali, che progressivamente determina una paralisi dei muscoli volontari. I motoneuroni sono infatti le cellule che determinano la contrazione ed il trofismo muscolare. Sono quindi fondamentali per il movimento, ma anche per la deglutizione e respirazione funzioni vitali per l’organismo.

Murrayfield to Malta è il percorso-missione compiuto, che l’ha portato ad attraversare, rigorosamente dotato di defibrillatore, diversi Paesi europei, Italia compresa, dove ha fatto tappa anche a Termoli, al villaggio L’Airone, dove è stato ospite di Andrea Arcano e Lucia Logrillo.

Per l'occasione, lo avevamo intervistato e ci aveva raccontato il suo viaggio. «Ho attraversato in bicicletta strade infinite di hotel sul lungomare, porti e fantastiche strutture sportive sulla spiaggia. Inoltre non posso sottolineare abbastanza quanto le persone interessate e sostengono in Italia. Solo oggi due ragazzi mi hanno preso sotto la loro ala e mi hanno accompagnato per dieci miglia attraverso un terreno fantastico e di nuovo sulla "via verde».

Una “cavalcata” simbolica, ma intensa, che ha permesso di portare in tanti luoghi il messaggio contro le patologie degenerative come la Sla, ma anche di far scoprire a Chris le bellezze del vecchio continente.

Christopher è tornato a casa. Più ricco, per aver conosciuto luoghi e persone che lo hanno accolto come un membro delle proprie famiglie. E più ricco perché, in giro per il vecchio continente, è riuscito a far conoscere questa malattia e a parlarne.