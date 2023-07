Memorial Antonello e Giovanni Padulo, la mamma: "Li vedo attraverso voi in ogni cosa"

LARINO. “Per me hanno vinto tutti, sia quelli che hanno vinto sul campo ma anche l’ultimo dei giocatori che ha partecipato a questo torneo. Antonello e Giovanni credetemi hanno detto portateci con voi, in ogni cosa loro sono con voi. Li vedo attraverso di voi, per me siete loro, vi vedo crescere e vi ringrazio per la partecipazione che mettete in tutte le cose. Siete presenti in tanti momenti compresi quelli al cimitero, quando lasciate i vostri pensieri. Ultimamente uno di voi ha dedicato la sua tesi a loro. E Loro continuano a ripetervi ‘portateci con voi’. Vi ringrazio tutti di cuore. E dico grazie a mio figlio Giuseppe che è una persona speciale, la persona che più rappresenta quello che state facendo, siete tutti bravi. Grazie”.

Con le parole di mamma Eva che questa sera ha indossato la maglietta della comitiva di Antonello e Giovanni si è chiusa ufficialmente la sesta edizione del torneo di calcio a cinque a loro dedicato. Un torneo che se da un lato ha visto vincere la squadra ‘U POLIZIOTT E I 9 LADRONI’ capitanata da Vittorio Esposito che nella finale di questa sera ha avuto la meglio sulla ‘Fc Belvedere’, dall’altra ha dimostrato ancora una volta come nonostante tutto, nonostante il passare degli anni, quella comitiva di amici non dimentica i gemelli ‘perché ogni volta che scendiamo in campo è come giocare un’altra partita insieme a loro’.

È toccato ad Antonio Ferrante, al termine della finale del torneo, prendere la parola a nome della comitiva. “Buonasera a tutti, anche questa VI edizione del Memorial Antonello e Giovanni Padulo è giunta al termine e come di consuetudine vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno permesso, con impegno e determinazione, tutto questo. Come sempre iniziamo ringraziando proprio quelle attività e persone che come ogni anno ci dimostrano di essere vicini, comprendendo il senso e lo spirito del torneo. Un ringraziamento è dovuto anche all’amministrazione comunale, sempre presente e disponibile durante la fase organizzativa, alla Pro Loco Larino, all’associazione Brizio e alla Fidas. Infine, ci teniamo a ringraziare le squadre e tutti i giocatori partecipanti. Prima di andare avanti, anche quest’anno ci teniamo a chiarire un po’ le idee per quanto riguarda lo scopo di questo torneo che noi cerchiamo di trasmettere a tutti voi. Oramai siamo alla sesta edizione ed ogni anno portalo a termine diventa sempre più difficile, stiamo crescendo e gli impegni di studio e di lavoro diventano sempre più presenti nelle nostre vite, ma nonostante questo, in questo periodo dell’anno, per settimane, non pensiamo ad altro, e questo è solo ed esclusivamente per tenere vivo il ricordo di due nostri amici che non sono più con noi.

Non vogliamo essere ripetitivi ma se ogni anno per ricordare i nostri amici organizziamo un torneo di calcio è perché ogni volta che scendiamo in campo è come giocare un’altra partita insieme a loro. Questo è ciò che ci spinge dalla prima edizione, e questo è ciò che vogliamo trasmettere a chi è in campo e sugli spalti. Infine l’organizzazione si scusa ancora per il cambio di data delle fasi finali con così poco preavviso. Sfortunatamente sono questioni non dipese dalla nostra volontà ma dopo aver ragionato a lungo abbiamo deciso di giocare oggi. In primis per la riuscita del memorial e poi, non potevamo dire di no a Giuseppe ed Eva, perché al di là di tutto (il loro parere/la loro parola è la cosa più importante per noi, Grazie”.

Un fragoroso applauso ha accompagnato il discorso del rappresentante della comitiva visibilmente emozionato nel pronunciarlo. Poi le parole del vice sindaco Claudio Perna. Quest’ultimo ha sottolineato la vera passione, l’amore che gli amici continuano a nutrire per Antonello e Giovanni segno tangibile di come certi rapporti vadano al di là del tempo e dello spazio, e restano per sempre.

La fase celebrativa si è chiusa con le parole di mamma Eva, la seconda mamma di tutti gli amici dei gemelli. E poi le premiazioni. Come miglior portiere del torneo è stato premiato GIOVANNI SILVESTRI con una coppa gentilmente offerta dal bar ‘Centro storico’ e un taglio di capelli offerto da Linea uomo di Antonio Marchitto insieme a cassa di birra offerta dal Roxy Bar.

Il premio come migliore capocannoniere è andato a MICHELE COLABELLA con una coppa gentilmente offerta da Antica Frentana, prodotti per la cura dei capelli offerti dalla ‘Barberia dei compari’ ed una cassa di birra offerta sempre dal Roxy Bar. Al Terzo posto del torneo si è classificata la squadra degli amici di Antonello e Giovanni. È toccato a Giuseppe Padulo premiare gli amici con una coppa gentilmente offerta da Di Palma Macchine Agricole e buono da 40 euro offerto da Planet Cafè. Il vice sindaco Claudio Perna ha premiato i secondi classificati, la Fc Belvedere a cui è andata la coppa gentilmente offerta da Mario Di Cicco ed un buono dal valore di 150€ offerto da Revolution.

Ed infine, mamma Eva ha premiato la squadra vincitrice del memorial ‘U POLIZIOTT E I 9 LADRONI’ con una targa gentilmente offerta da MG Calzature e la coppa offerta da Ottica Antonacci.

Gli amici non dimenticano, Larino non dimentica i gemelli Padulo e questa sera vogliamo aggiungere anche il ricordo di un altro ragazzo Mario Macchiagodena prematuramente scomparso 18 anni fa. Dal cielo, cari ragazzi vegliate sui vostri amici che non vi dimenticano. Nicola De Francesco.

Galleria fotografica