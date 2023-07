"Bruno's House" di Salvatore Arancio: il trailer su MacTe digital

TERMOLI. Il progetto Bruno’s House di Salvatore Arancio consiste in un gruppo di nuovi lavori realizzati per il MacTe, grazie al bando PAC2021 Piano per l’Arte Contemporanea del Ministero della Cultura, che rielaborano le suggestioni scaturite dalla visita di Arancio al Bruno Weber Park in Svizzera. Questo grande parco di sculture è ispirato dalla mitologia orientale e dai racconti popolari europei.

Salvatore Arancio ne traspone l'immaginario fantasmagorico in una nuova serie di sculture che proseguono la sua produzione in ceramica con fiammeggianti smaltature realizzate durante una residenza in Ungheria e una nuova lavorazione di formelle in bronzo, che diventeranno le facce di una seduta messa in opera nel giardino del MACTE per diventarne un’attrazione permanente.

Bruno’s House è anche un video che ricompone un viaggio psichedelico tra le architetture e le sculture che animano il parco svizzero, con riprese di Arancio e musiche originali del musicista Robin Rimbaud-Scanner, il cui trailer è ora visibile su MACTE Digital, insieme a delle immagini della lavorazione in fonderia. Segui il link

Salvatore Arancio (Catania, 1974) attraverso la ceramica, l'incisione, il collage, l'animazione e il video, indaga il potenziale delle immagini. Ogni aspetto della sua pratica infatti interseca le loro origini e rappresentazione: siano esse naturali e artificiali, minerali e vegetali, scientifiche e mitologiche, mirando a creare una sorta di atlante della confusione.