"Un campione d'amicizia", al via il terzo memorial Michele Cesaride

LARINO. Da un memorial all’altro. Il tutto per conservare e rendere sempre vivo il ricordo di chi è volato in cielo troppo presto, di chi ha lasciato questa terra ma è impossibile da dimenticare. Sulle nostre pagine abbiamo da poco riferito della conclusione del memorial dedicato ai gemelli Antonello e Giovanni Padulo, che questa sera prenderà il via la terza edizione di quello dedicato a Michele Cesaride, l’amico di tutti.

Proprio i suoi amici, Antonio, Michelangelo, Sergio, Saverio, Giuseppe, Luigi e Michele hanno scelto di ricordarlo con un torneo di calcio a cinque amatoriale perché attraverso il calcio, una delle passioni di Michele, si continui a fare memoria della sua eccezionale persona, della sua verve, del suo essere figlio, marito e padre esemplare. Si continui a ricordare il suo sacrificio e quello che la sua famiglia ha compiuto quella mattina del 19 luglio di cinque anni fa quando ai medici che annunciavano la sua morte, loro hanno detto ‘procedete alla donazione degli organi’. Un gesto di amore per quel figlio strappato alla vita a soli 47 anni, un gesto di amore per coloro che avrebbero ricevuto nuova speranza di vita.

L’appuntamento è dunque per questa sera alle 20.20 presso i campetti di Rainone per l’inaugurazione del torneo che vedrà schierate in campo dieci formazioni divise in due gironi eliminatori. Le prime compagini a scendere in campo saranno quelle degli ‘Amici per sempre’ e la squadra ‘Corbopoli’. A seguire la seconda partita vedrà di fronte la squadra ‘Ottica Antonacci’ contro ‘l’Hellas Panella’. La finale del torneo è prevista per il prossimo 22 Luglio.

Novità di questa terza edizione del Memorial Cesaride anche la prima edizione dedicata ai ragazzi a partire dai nati del 2005. Sei squadre, ed in una, anche Domenico il figlio quasi 15enne di Michele.