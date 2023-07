"Memorial Angelo Raimondo", quando lo sport diventa integrazione

GUGLIONESI. Si è conclusa la prima edizione della “Pro Loco Cup- 1° memorial Angelo Raimondo”, il torneo estivo di calcio a 5 organizzato dalla attivissima Pro Loco “Collenisio” di Guglionesi.

Dieci le squadre impegnate nella competizione, e anche il progetto Sai di Guglionesi, peraltro legato da un rapporto di collaborazione con la Pro Loco sancito da un protocollo d’intesa firmato a gennaio 2023, ha partecipato al torneo con la propria squadra.

La formazione messa in campo, l’Atletico Medihospes, dal nome della cooperativa che gestisce il progetto Sai di Guglionesi, è interamente composta dai ragazzi ospiti dei sistemi di accoglienza di Guglionesi e di Termoli.

Il team, guidato dal coach Renato, operatore del progetto Sai, purtroppo non è andato oltre la fase a gironi, ma il successo agonistico non era certo l’obiettivo primario dell’iniziativa. I ragazzi del Sai coinvolti nell’attività hanno vissuto con entusiasmo questa esperienza, che ha fornito loro un’occasione per conoscere e farsi conoscere dalla comunità che li ospita.

Lo sport, infatti, è uno strumento efficacissimo per favorire la socializzazione e le relazioni umane di cui il progetto Sai di Guglionesi, nel corso del tempo, si è avvalso nella delineazione dei percorsi di inclusione, attraverso la collaborazione con numerose organizzazioni sportive del territorio.

Questo, però, è solo l’inizio: al termine di questa esperienza l’idea è di strutturare in modo ancora più definito il percorso intrapreso, iscrivendo la squadra ad altri tornei o campionati amatoriali della prossima stagione calcistica.

Di seguito il commento della Pro Loco Colleniso.

"Sabato 8 Luglio si è conclusa la prima Pro Loco Cup in memoria di Angelo Raimondo.

Sono stati 14 giorni molto impegnativi, sia per noi che per i ragazzi che hanno organizzato le squadre.

Possiamo però confermare che, al netto delle fatiche e delle incomprensioni, ci siamo divertiti tanto e speriamo di aver regalato qualche ora di spensieratezza a tutti i presenti che ci hanno accompagnato in questo cammino.

Il torneo ha visto trionfare la squadra del Bar Usconio con uno spettacolare 6-9 nei confronti di Tecnologie Industriali, terzo classificato Molise Skipper, a queste ultime due squadre citate i nostri più sentiti ringraziamenti per l'impegno ed i Km macinati, essendo ragazzi provenienti da paesi limitrofi.

Le premiazioni, dunque, hanno visto protagonisti:

Bar Usconio - 1° classificato

Tecnologie Industriali - 2° classificato

Molise Skipper - 3° classificato

Capocannoniere - Niccolò Marino, della squadra Bar Usconio

Miglior Giocatore - Antonello Di Tommaso, della squadra I Neroverdi

Miglior Portiere - Enrico Di Vito, della squadra Excalibur

Ricordiamo che miglior giocatore e miglior portiere sono stati decretati dai voti del pubblico.

Chiudiamo questa bella parentesi con i ringraziamenti: all'amministrazione Comunale che ci ha messo a disposizione l'impianto sportivo, a Riccardo Bruni e Lello per la professionalità e la pazienza messa in campo per poter arbitrare correttamente, al Bar Excalibur ed alla Pizzeria Il Riccio per averci dato disponibilità per i premi a secondo e terzo classificato, a tutta la famiglia Raimondo - per aver accolto la nostra richiesta ed aver presenziato costantemente, ai ragazzi che hanno lavorato dietro le quinte - Giuseppe, Moadh e Liborio, a Fabio Pasquino ed infine a tutti i calciatori e tutti gli spettatori presenti.

Per noi è stata una vittoria vedere gli spalti pieni di gente di tutte le età e di tutte le etnie, momenti di aggregazione unici che ci hanno accompagnato per 14 sere, dando la possibilità a chiunque di svagarsi, di tifare e di fare nuove conoscenze.

A noi questo torneo ci ha regalato molto a livello personale e ci ha permesso di conoscere persone straordinarie che magari non avremmo mai avuto modo di incontrare". Lo sport è cultura.

