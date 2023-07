Nel ricordo di Ilaria Di Lorenzo focus sulla prevenzione del tumore ovarico

LARINO. Il ricordo di Ilaria Di Lorenzo nel convegno fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Larino, in connubio con la Pro Loco Larino e con Acto, sulla prevenzione del tumore ovarico. All'incontro, che si terrà il 12 luglio, alle 18.30, nella Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino, parteciperanno, oltre al Sindaco Giuseppe Puchetti e all'assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Iolanda Giusti, anche Giovanni Gerosolima, presidente di Acto Campania, Gian Marco D'Imperio, medico chirurgo, e Monica Gammieri, psicologa. Il convegno si svolgerà all'interno del 2^ Memorial dedicato a Ilaria Di Lorenzo, giovane larinese scomparsa proprio a causa di questo male incurabile. «A distanza di un anno dalla salita in cielo di nostra figlia Ilaria, vogliamo invitarvi al convegno che si svolgerà mercoledì 12 luglio, alle ore 18.30, nella Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino, dal titolo ‘Prevenzione è Salute’. Un momento per ricordare nostra figlia ma anche per fermarsi a riflettere, come comunità, sull’importanza della prevenzione, e in particolare quella legata al tumore ovarico.

Non è vero che il tempo trascorso aiuta a lenire il dolore immenso della perdita di una figlia, ma sappiamo che Ilaria è dentro di noi, vicino a noi e ci rimarrà per sempre. Come famiglia, da subito abbiamo scelto di conservare anche pubblicamente il ricordo della nostra stella.

Lo scorso anno abbiamo dato vita al primo Memorial di pallavolo, sport che amava, in suo onore e contemporaneamente abbiamo scelto di aderire all’associazione Acto proprio per dare concretamente il nostro contributo alla ricerca, unica via possibile per cercare di debellare questa particolare forma di neoplasia che ha colpito nostra figlia e che colpisce ogni anno centinaia di donne di ogni età. Il convegno, patrocinato dal Comune di Larino e dalla Pro Loco Larino, sarà l’occasione per far conoscere l’associazione fondata nel 2010 da un gruppo di pazienti e ginecologi oncologi che porta avanti tanti progetti e servizi per informare ed educare ogni donna sui tumori dell’ovaio e sui tumori ginecologici, per facilitare l’accesso alle cure migliori, per aumentare la qualità di vita delle pazienti durante il percorso di cura, per promuovere la ricerca scientifica e per dare voce ai diritti e ai bisogni insoddisfatti delle donne malate e delle loro famiglie portandole all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni nazionali e regionali. Moderato dal giornalista Nicola De Francesco, il convegno, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Giuseppe Puchetti e dell’assessore alla Cultura, Turismo, Istruzione e Pari Opportunità Iolanda Giusti, prevede gli interventi del presidente dell’Acto Campania, il medico ginecologo Giovanni Gerosolima, del chirurgo Gian Marco D’Imperio e della psicologa Monica Gammieri.

Come famiglia vi invitiamo ad intervenire perché tutti insieme potremo condividere un sogno: cambiare il futuro di queste neoplasie e il destino di tante donne che ne sono state colpite».