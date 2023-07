Giornata ecologica: “La natura non ha fretta, ma tutto ci restituisce”

GUARDIALFIERA. “La natura non ha fretta, ma tutto ci restituisce” è il motto dell’Ased Molise, l’Associazione sport equestre dilettantistica presieduta da Gianluca Ricci, che insieme ad un gruppo di volontari e alle Guardie Ecozoofile Protezione Ambientale (Gepa), domenica 9 luglio ha organizzato una giornata ecologica dedicata alla tutela dell'ambiente e alla sensibilizzazione sul rispetto della natura.

Ased Molise è un'associazione composta da appassionati di cavalli e amanti della natura, che si dedicano alla sua conservazione e alla valorizzazione del turismo equestre. L'obiettivo principale dell'associazione è promuovere un approccio sostenibile al turismo, nel rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali.

L'evento, che ha registrato un'ampia partecipazione, si è tenuto in contrada Casarene a Guardialfiera, dove è stato recuperato un importante quantitativo di materiale da smaltire, tra cui rifiuti tossici e speciali etichettati.

Grazie alla collaborazione con la Gepa, presieduta da Nicola Ciavarra, sono stati allertati gli uomini del Corpo Forestale dello Stato che hanno avviato le indagini e depositato i rifiuti pericolosi presso l'isola ecologica del Comune di Guardialfiera, dove saranno smaltiti adeguatamente secondo le norme vigenti.

“Siamo grati per l'enorme partecipazione dei volontari e degli amanti dei cavalli e della natura che hanno contribuito alla riuscita di questa giornata ecologica – ha commentato il presidente dell’Ased Molise, Gianluca Ricci – per tale ragione voglio ringraziare pubblicamente la Sistec Telecomunicazioni per la generosa disponibilità dei mezzi necessari, la consigliera comunale Giovanna Ricci per la preziosa collaborazione e il supporto, la Gepa, l’Arci Caccia Molise, presieduta da Carmine Grisolia, la sezione di Larino dell’Anpana e il suo responsabile Felice Lategano, per la loro partecipazione attiva. L'associazione continuerà a promuovere azioni concrete volte a sensibilizzare la comunità sull'importanza della tutela della natura e dei suoi ecosistemi.

In qualità di presidente dell’Ased Molise invito tutti coloro che condividono la nostra stessa passione per i cavalli e l’ambiente ad unirsi ai nostri sforzi per un disegnare un futuro più sostenibile”.

