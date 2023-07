CreGrest 2023: gioia e crescita spirituale per fanciulli e ragazzi di Palata

PALATA. Dal 2 luglio al 7 luglio 2023, nella città di Palata, si è svolto il tanto atteso evento parrocchiale del CreGrest. Questo momento di aggregazione e formazione umana e spirituale ha coinvolto decine di fanciulli e ragazzi (oltre 60), i quali hanno trascorso una settimana indimenticabile all'insegna del gioco, del lavoro in laboratori e della preghiera.

Sotto la guida del parroco don Elio Benedetto e delle dedite collaboratrici della parrocchia, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di vivere momenti di condivisione e crescita personale; tra l’altro, arricchiti dalla presenza e dai preziosi interventi - alternatesi nei vari momenti cruciali del CreGrest - del Sindaco, del Dirigente Scolastico, del Maresciallo Comandante della Stazione Carabinieri di Palata e della Dottoressa. Sin dal primo giorno, inoltre, l'atmosfera era pervasa da un senso di entusiasmo contagioso. I ragazzi si sono conosciuti meglio, hanno stretto amicizie e hanno creato un clima di grande fraternità.

Il programma del CreGrest è stato attentamente organizzato per garantire un equilibrio tra attività ludiche, momenti di laboratori e approfondimento spirituale; tutte le attività hanno permesso loro di acquisire una maggiore consapevolezza delle necessità degli altri e di sviluppare un senso di responsabilità verso la comunità.

Sono stati organizzati laboratori, giochi di squadra, balli che hanno stimolato la competitività sana e incoraggiato la collaborazione tra i partecipanti. Questi momenti di divertimento hanno favorito la formazione di legami ancora più solidi e hanno permesso ai giovani di sviluppare capacità come il fair play, la lealtà e l'accettazione delle diversità.

Ma l'aspetto più significativo del CreGrest è stata la dimensione spirituale. Ogni giorno, i ragazzi hanno partecipato ad incontri di formazione e riflessione guidati dal parroco e dalle animatrici. Attraverso testimonianze, discussioni e momenti di preghiera, sono stati invitati a scoprire il significato profondo della fede e a riflettere su valori come l'amore, il perdono e la compassione. Questi insegnamenti hanno suscitato domande importanti e stimolato la crescita spirituale di ciascun partecipante.

Queste esperienze hanno contribuito a sensibilizzare i ragazzi, anche e soprattutto, nei confronti delle sfide che affrontano le persone più vulnerabili e a sviluppare un atteggiamento di compassione e impegno per il bene comune; proprio come il racconto evangelico del “Buon Samaritano”, attraverso il quale Gesù ha insegnato a prendersi cura del prossimo, “di coloro i quali nessuno si innamora”.

Alla fine della settimana, sia i partecipanti sia gli organizzatori hanno espresso la loro gratitudine per l'esperienza indimenticabile vissuta, culminata in una grande festa tenutasi presso il Centro Sacro Cuore.

Il CreGrest 2023 ha rappresentato un'occasione unica per i fanciulli e i ragazzi di Palata di trascorrere del tempo insieme, divertendosi, lavorando e crescendo sia umanamente sia spiritualmente. Hanno imparato a condividere, a cooperare e a vivere la fede in modo autentico.

In conclusione, il CreGrest 2023 è stato un evento parrocchiale di grande successo, che ha coinvolto i giovani di Palata in un percorso di crescita e di formazione completo ed equilibrato. Grazie all'entusiasmo del parroco don Elio Benedetto e delle volontarie, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di vivere una settimana intensa, ma gratificante, che li ha arricchiti a livello personale e spirituale. Non resta che attendere con trepidazione il prossimo CreGrest, per continuare questo meraviglioso cammino di crescita insieme.

Galleria fotografica