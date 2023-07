Festa del Perdono all'eremo 'Lavra Stella Maris e la benedizione del campanile

GUGLIONESI. Sabato 15 luglio 2023 si rinnova la festa del Perdono all'eremo diocesano 'Lavra Stella Maris'. Una giornata di preghiera, incontro, raccoglimento e condivisione in un'oasi di pace e spiritualità in contrada Solagne Grandi, 7 a Guglionesi. In questa occasione, accostandosi alla preghiera, alla confessione e alla comunione sacramentale, sarà possibile ricevere l'indulgenza plenaria come da decreto trasmesso dalla Penitenzieria Apostolica della Santa Sede.

Di seguito il programma della giornata. A partire dalle 18 sarà possibile confessarsi. Alle 21 celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Termoli-Larino, monsignor Gianfranco De Luca. Nella circostanza il vescovo benedirà anche il nuovo campanile.

Seguirà un momento di festa e convivialità con il gruppo The New Gospel Choir di Vasto.

Ingresso aperto a tutti. Frate Giuseppe Di Lena ringrazia monsignor De Luca e tutti coloro che prenderanno parte all'evento: “Accostiamoci al Signore con fiducia nella riconciliazione per ritrovare nuovo slancio e vincere le superficialità e la fretta che pietrificano i nostri cuori".

