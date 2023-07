Amico di tante pedalate, il team Usconio ricorda Mauro Di Vittorio

GUGLIONESI. Domenica 9 luglio, si è conclusa la cicloturistica "Tre Colli Molisana" Memorial Mauro Di Vittorio, organizzata dal Cycling Team Usconio di Guglionesi sotto l'effigie dell'Acsi.

L'evento ha attirato numerosi amatori del ciclismo. Erano presenti rappresentanti delle squadre Asd "I Figli del Vento" di Campomarino, G.S. Oratino, Asd "De Santis Bike Store" di Termoli, Asd "Team Bike Simone Raschia" di Petacciato, Asd "Tri-Race Team" di Termoli, Asd "Ciclistica San Timoteo" di Termoli e una massiccia presenza del Asd "Cycling Team Usconio" di Guglionesi.

Il focus principale della giornata era il Memorial Mauro Di Vittorio, con la partecipazione di tutti i suoi familiari e numerosi amici. La cicloturistica è partita alle 9, con il caldo che ha fatto da protagonista. Lungo il percorso non ci sono state difficoltà, e tutto si è svolto in sicurezza, con grande divertimento ed entusiasmo.

Il gran premio della montagna è stato molto impegnativo, con una salita di circa 3 km. I primi a raggiungere il traguardo sono stati Allegretti Lorenzo dei Figli del Vento, con un tempo di 18 minuti e 52 secondi, portando una media di 22,26 km/h. Il secondo classificato è stato Quintino Giordano del Cycling Team Usconio, con un tempo di 19 minuti e 10 secondi, e una media di 21,91 km/h. Il terzo classificato è stato Di Nucci Ferdinando, con un tempo di 20 minuti e 23 secondi, e una media di 20,61 km/h. Infine, il quarto classificato è stato Romano Emilio, che per l'occasione ha gareggiato con i colori del Cycling Team Usconio, con un tempo di 20 minuti e 29 secondi.

All'arrivo, c'erano moltissimi appassionati di ciclismo ad aspettare i partecipanti, oltre ai familiari dell'amico Mauro Di Vittorio. È stata organizzata una ricca premiazione per le prime quattro squadre, con il Cycling Team Usconio che si è aggiudicato il titolo di prima squadra assoluta. Si è reso un ringraziamento all'amministrazione comunale per aver patrocinato l'evento, e erano presenti il Vice Sindaco Giuseppe Totaro, l'Assessore allo Sport Marco Basler e Gabriele Lamanda, rappresentante dello sport, che si è prestato come presentatore durante l'intera manifestazione.

L'organizzazione del Cycling Team Usconio è stata perfetta, e si è reso un ringraziamento speciale al direttore di gara Bruno Irace per la sua immensa disponibilità, così come ai suoi collaboratori e alle scorte tecniche che si sono impegnate per garantire la sicurezza e la gestione del traffico lungo il percorso. Infine, si è voluto ricordare Mauro Di Vittorio, amico di tante pedalate e persona solare, che sarà sempre nel cuore degli amici del Cycling Team Usconio.

Galleria fotografica