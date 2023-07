Sere d'estate, prosegue la stagione delle sagre a San Giacomo degli Schiavoni

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. A volte, soprattutto quando si è in vacanza, non si hanno le idee chiare per riuscire a trovare divertimento con poco. Allora capita che uno si va a ficcare in qualche situazione dove oltre a non divertirti, ti prendi pure arrabbiature sesquipedali, quando invece basta poco per uscire da queste situazioni. Pochissimi chilometri dal centro città affollato vociante e, sembra che si venga proiettati in un’altra dimensione, molto più rilassante è più gioiosa.

Questo accade a San Giacomo degli Schiavoni, dove il comitato feste organizza una sagra paesana culinaria ogni volta molto gustosa.

Abbiamo seguito con molto piacere e gusto un paio di settimane fa con la sagra di “Sagnetell e Fasule” e, già da li abbiamo potuto constatare la perfetta organizzazione e la genuinità dell’evento. Tanta gente in quella occasione, turisti che sono residenti in loco ma anche molti giunti dai vicini paesi Termoli, Petacciato, Guglionesi.

La cosa si è ripetuta il weekend appena trascorso quando si è messa in scena la Sagra della Melanzana (o se preferite Melegname). Anche in questa occasione vassoio ricco tutto a base di melanzane, come pasta alla norma, la parmigiana e la bruschetta, le polpette e poi, ovviamente, frutta, dessert e bevande.

A tarda sera, cornetti caldi per tutti, musica, balli di gruppo e tanto altro.

In vista della prossima sagra, che si terrà a fine mese di luglio, “Cuzzetill”, non possiamo non sposare quel detto che dice “Non c’è due senza tre” e, noi ci saremo anche la prossima volta.

