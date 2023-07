Pubblica amministrazione: al via la collaborazione Aran e UniMol

CAMPOBASSO. L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e l'Università del Molise sono liete di annunciare una preziosa collaborazione finalizzata ad affrontare le sfide attuali della pubblica amministrazione.

Si comincia dal workshop in programma oggi pomeriggio nella sede di Campobasso, dedicato al tema "Merito e nuove competenze" con l'obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare le nuove generazioni su questi importanti argomenti.

L'evento è aperto a studenti, dirigenti e personale delle pubbliche amministrazioni e alle rappresentanze sindacali. Per Aran saranno presenti il presidente Antonio Naddeo e il direttore generale Pierluigi Mastrogiuseppe.

"La collaborazione tra Aran e l'Università del Molise - sottolinea il presidente Naddeo - rappresenta un'opportunità unica per discutere apertamente delle questioni cruciali che riguardano la pubblica amministrazione. Attraverso questo primo workshop e le prossime iniziative che verranno, desideriamo ispirare e coinvolgere i giovani affinché considerino una carriera nell'ambito pubblico e contribuiscano in modo significativo al rilancio della macchina amministrativo indispensabile per lo sviluppo del Paese”.

Il workshop ha l’obiettivo di illustrare e far comprendere ai partecipanti le dinamiche del settore pubblico e acquisire competenze fondamentali necessarie per affrontare le sfide in continua evoluzione. Al centro del programma il ruolo del merito nella selezione e la promozione del personale pubblico, ma anche l'importanza di sviluppare nuove competenze indispensabili per affrontare l'evoluzione del settore pubblico nell'era digitale e dell’intelligenza artificiale.

Cosa fa l’Aran?

L’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni rappresenta le PA nelle contrattazioni del pubblico impiego ed è sempre più impegnata nella promozione del merito e nell’efficienza del settore pubblico italiano. L’Aran, in base agli indirizzi del ministro della Pubblica amministrazione e degli altri datori di lavoro pubblico, lavora per migliorare la gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione e promuovere una cultura di servizio orientata ai cittadini.