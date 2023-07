Borgo dipinto, il centro storico diventa sfavillante

GUGLIONESI. La bellezza del centro storico di Guglionesi, con i suoi vicoli caratteristici, ha fatto da cornice a un evento, targato Pro Loco Colleniso, che può diventare una delle manifestazioni più suggestive dell'estate guglionesane.

Una festa di colori che, già dalla prima edizione dello scorso anno, prometteva bellezza, leggerezza e tanta maestria.

La maestria è di tutti gli artisti che hanno preso parte alla seconda edizione di Borgo dipinto.

E se vogliamo, possiamo chiamarlo anche borgo divino.

Perché quei vicoli, già belli di loro, hanno accolto colori, fantasie e tanta bella musica.

Musica che anticipa il Good Time blues fest che andrà in scena da questa sera

Note di blues hanno accompagnato tutti i presenti e hanno risuonato tra le vie del borgo lasciando estasiati i tanti residenti e turisti che, in questo periodo, popolano Guglionesi.

La pro loco ha dato spazio all’arte e ai tanti talenti nostrani. Trenta artisti locali hanno animato con le loro creazioni le caratteristiche viuzze.

Quadri, merletti, ricamo, t-shirt stampate con disegni inediti e originali, tra street food e live, una grande vetrina per le centinaia di persone che hanno partecipato all’evento.

Artisti di qualsiasi età, con giovanissimi in erba che hanno messo in luce le loro doti, come Vincenzo ed Eliana.

