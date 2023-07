"Borgo dipinto", il grazie della Pro loco: «L'ondata di affetto non è quantificabile»

GUGLIONESI. «Sinergia, sorrisi e successo ma anche tanta fatica e impegno». Inizia così il lungo ringraziamento dei ragazzi della Pro loco Colleniso di Guglionesi, dopo la bellissima manifestazione di "Borgo dipinto" che si è tenuta martedì 11 luglio.

«In queste poche parole potremmo descrivere sinteticamente questa seconda edizione di Borgo Dipinto ma di certo non possiamo limitarci a questo- continuano- L'ondata di affetto e complimenti che ci ha travolti in questi giorni non è quantificabile.

Ma che senso ha un successo se non viene condiviso?

Quanto accaduto martedì è qualcosa di magico, non ci riferiamo solo alle magnifiche opere d'arte esposte o ai vari allestimenti, intendiamo la partecipazione totale dei residenti, quei pochi rimasti, del centro storico.

Ci hanno letteralmente aperto le porte di casa, permettendoci anche di utilizzare la loro rete elettrica. A loro il ringraziamento più grande.

A tutti gli artisti un grazie di cuore per aver sposato il nostro progetto, vedere i loro occhi riempirsi di gioia su ogni commento è stato il nostro compenso migliore. Cogliamo l'occasione per assicurarvi che da noi, la vostra arte, troverà sempre spazio ed il giusto tributo che meritano, siete una ricchezza!

Ai musicisti cosa dire? Per il secondo anno abbiamo confermato quasi tutti i componenti del primo anno. Beh, a questo punto, non si tratta di semplice lavoro, c'è qualcosa di più. La felicità condivisa che abbiamo provato nel rivederci dopo un anno ne è stata la prova, quindi: ci vediamo l'anno prossimo!

Alle nostre fantastiche donne del laboratorio “CreAzioni” ed a tutte le persone che lavorano dietro le quinte, siete essenziali.

A Claudio Bavota ed il suo staff, il vostro impegno e la vostra accortezza hanno dato il tocco in più all’evento.

All'amministrazione Comunale gli ennesimi ringraziamenti, a dimostrazione che, la fattiva collaborazione tra Enti ed Associazioni, porta benefici a tutto il territorio. Il vostro continuo apprezzamento e totale disponibilità sono grande motivo di orgoglio per noi.

Infine vogliamo ringraziare tutti i presenti, grazie per la fiducia che puntualmente ci accordate

Siete pronti per la terza edizione di Borgo Dipinto?»

Galleria fotografica