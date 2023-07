Campomarino dedica un monumento ai "Tuskegee Airmen"

CAMPOMARINO. Sarà inaugurato domenica 16 luglio in piazza Madonna Grande a Campomarino il monumento dedicato ai Tuskegee Airmen, gli aviatori afroamericani che nel 1944 e nel 1945 erano di stanza nel Ramitelli Airfield, una delle cinque strutture aeroportuali alleate presenti nella cittadina adriatica durante la Seconda Guerra Mondiale.

L'evento, di risonanza internazionale, è stato organizzato dal Comune di Campomarino e dall'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali, in collaborazione con la Base Usaf di Aviano.

Una manifestazione di notevole rilevanza che vedrà la partecipazione delle principali cariche militari e diplomatiche statunitensi e dei rappresentanti istituzionali locali e nazionali. La cerimonia e la parata avranno inizio alle h. 10.30 con l'inaugurazione del monumento, ma la giornata sarà densa di appuntamenti.

Oltre alla visita del Ramitelli Airfield e delle piste di aviazione, nel pomeriggio sarà aperta al pubblico una mostra storica e fotografica allestita a Palazzo Norante mentre in serata verrà inaugurato in Largo Santa Maria a Mare un murale dedicato al Col. Gen. Benjamin Davis e ai Red Tails.

La manifestazione si chiuderà alle 20.30 con la proiezione in Largo Santa Maria a Mare del docufilm "The Tuskegee Airmen. Return to Ramitelli", girato lo scorso anno tra Campomarino e gli Stati Uniti dalla World War II Foundation.

L'evento punta a valorizzare e incrementare il patrimonio monumentale, storico e culturale del territorio, con particolare riferimento all'importante ruolo ricoperto da Campomarino nella storia dell'aviazione militare italiana e americana. Un aspetto in grado di avere ricadute importanti anche sul turismo e sulla valorizzazione dell'intero territorio.

Programma:

Domenica 16 luglio 2023

h. 10.30: inaugurazione monumento ai Tuskegee Airmen, piazza Madonna Grande

h. 17.30: apertura mostra “Campomarino Airfields”, Palazzo Norante

h. 18.30: inaugurazione murale “Red Tails”, largo Santa Maria a Mare

h. 20.30: proiezione docufilm “The Tuskegee Airmen. Return to Ramitelli”.

