Il grande schermo “en plein air”: arriva a Termoli il "cinema e le stelle"

TERMOLI. L’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Termoli è lieto di comunicare che dal 16 luglio al 14 agosto si svolgerà la rassegna cinematografica all’aperto “Il Cinema e Le Stelle”, che farà riscoprire a cittadini e turisti ospiti il fascino nostalgico del cinema estivo all’aperto degli anni ‘60 e ’70, elemento fondamentale nella storia del costume italiano che mantiene immutabile la sua attrazione anche oggi, nell’era dei social network, degli smartphone e della Pay-TV.

Si è riaffermata, infatti, in questi anni la voglia e il desiderio del grande schermo “en plein air” per godere di quell’atmosfera unica che si crea quando il buio cala per lasciare il posto alla calda luminosità delle immagini in movimento.

Tale progetto, organizzato in collaborazione con Silent Tribe, è nato con l’idea di portare tale forma di spettacolo in modo itinerante nei quartieri della nostra Città, in modo da offrire a tutti la possibilità di partecipare, rivitalizzando e valorizzando nel corso dell’estate anche le aree periferiche.

La rassegna comincerà domenica 16 luglio con la proiezione della pellicola “Gli idoli delle donne” nel quartiere Porticone (Eurocasa).

Il secondo appuntamento sarà a San Pietro (parcheggio case popolari) domenica 23 luglio con “Benvenuti in casa Esposito”.

Terza data domenica 30 luglio con “Belli ciao” nel quartiere Sant’Alfonso (parchetto).

Si prosegue martedì 8 agosto con la proiezione di “Jurassik World, il dominio” a Difesa Grande (anfiteatro).

Infine, lunedì 14 agosto l’appuntamento con il film “Troppo Cattivi” nel quartiere Colle della Torre (campetto da calcio).

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21.