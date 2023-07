"Il signor Conchiglia", Gianluca Caporaso a Scrittori al parco

TERMOLI. Dopo il grande successo dell'anteprima con il paesologo poeta Franco Arminio, la rassegna "Scrittori al parco" riparte con la presentazione programmata, per lunedì 17 luglio, del libro "Il signor Conchiglia" dell'autore potentino Gianluca Caporaso.

L' appuntamento è in linea con la recente scelta della Casa del libro di dedicare iniziative di promozione della lettura mirate anche ai ragazzi. Caporaso, candidato al premio Strega ragazzi 2023, è uno scrittore di racconti per l'infanzia ma che si rivolge, per i temi trattati, sicuramente anche agli adulti.

Un narratore di storie, un affabulatore in grado di coinvolgere lettori di tutte le età. Bambini ragazzi genitori e nonni tutti invitati al Teatro Verde lunedì 17 alle ore 18,30

Ingresso libero.