Laura D'Angelo "svela" a San Salvo i finalisti del premio "Raffaele Artese"

SAN SALVO. Anche la scrittrice e docente molisana, di Montenero di Bisaccia, Laura D'Angelo, protagonista ieri sera a San Salvo.

Serata piacevole, accompagnata dal sax di Giuseppe Perrina, quella trascorsa in piazza San Vitale per assistere all'annuncio dei nove finalisti dell'undicesima edizione del premio letterario "Raffaele Artese - Città di San Salvo" riservato agli scrittori esordienti. A dare il benvenuto il sindaco Emanuela De Nicolis che ha evidenziato l'impegno dell'Amministrazione comunale nell'investire sulla cultura «per far crescere nella comunità l'abitudine sociale della conoscenza e delle relazioni interpersonali che può avvenire attraverso la lettura e la condivisione di un libro».

E in effetti San Salvo su questo versante ha fatto passi significativi «conquistando per l'ennesima volta il titolo di "Città che legge" e risultando tra le sei finaliste dell'edizione 2023 di "Capitale del Libro"».

A introdurre la cerimonia di proclamazione il presidente del Premio letterario Maria Travaglini nonché consigliere comunale delegato alla Cultura. «Anno dopo anno - ha detto - il Premio cresce per la qualità e l'importanza delle case editrici che inviano i libri dei loro scrittori esordienti. È stato un compito non facile per la giuria tecnica per scegliere i nove finalisti».

E veniamo ai magnifici nove, tra i quali sarà scelto il podio dei tre migliori autori, e che ora passano al giudizio della giuria popolare che ne dovrà scegliere solo uno: "Fine di un matrimonio" di Mavie da Ponte, Edizioni Marsilio; "Ci sono mani che odorano di buono" di Sara Gambazza, Edizioni Longanesi; "Tempesta" di Camilla Ghiotto, Edizioni Salani; "Azzardo" di Alessandra Mureddu, Edizioni Einaudi; "Ovunque tu sia" di Carla Quattrini, Edizioni Ianieri; "Fichi di marzo" di Kristine Maria Rapino, Edizioni Sperling & Kupper; "L'equilibrio delle lucciole" di Valeria Tron, Edizioni Salani; "In lontananza si scorge il mare" di Carmelo Tumino, Edizioni Nulla Die; "Tornare dal bosco" di Maddalena Vaglio Tanet, Edizioni Marsilio.

A svelare il contenuto dei nove libri finalisti Laura D'Angelo, Emanuele Di Nardo e Miriam Salladini. L'undicesima edizione prevede due serate finali sempre in piazza San Vitale alle ore 21.00. Sabato 29 luglio premiazione della terza edizione della sezione giovani, presentata da Matilde Brandi, con il coinvolgimento delle scuole del territorio e giovedì 25 agosto la serata della proclamazione del vincitore della prima sezione che sarà presentata da Beppe Convertini.

