Nature Workout: alla scoperta della biodiversità a Guardialfiera

In cammino

In cammino dom 16 luglio 2023

GUARDIALFIERA. Ieri pomeriggio la seconda tappa a Guardialfiera del progetto Nature Workout - il progetto del gruppo Cesare La Vida Wellness finanziato da Regione Molise nell’ambito del Bando Sport è Cultura voluto dall’assessore Vincenzo Cotugno.

Per il presidente della cooperativa Kairos, Nicola Malorni: “Abbiamo ascoltato il silenzio del bosco di Guardialfiera, abbiamo sentito il respiro degli alberi abbracciandoli, abbiamo meditato sentendoci parte di un mondo naturale che ci cura, abbiamo imparato la gratitudine verso un cavallo, abbiamo unito la socialità di un apericena con la consapevolezza del consumo di un olio extravergine di oliva di qualità come quello di Fausto - L’Olivo fortunato grazie alla degustazione guidata del suo oro verde, abbiamo beneficiato della cordiale ospitalità del sindaco Vincenzo Tozzi e di Gianluca Ricci , abbiamo immaginato di poter tornare a visitare questi luoghi incontaminati di bellezza e autenticità insieme con Ased Molise e con la Vida Wellness Sabato prossimo raggiungeremo Venafro, il Parco storico dell’olivo, per un’esperienza di Yoga tra gli olivi centenari al suono di campane tibetane. Vi aspettiamo a Venafro”

Un progetto che coniuga sport, natura e meditazione, uno strumento che lo psicologo termolese sta promuovendo sul territorio a partire dai progetti di olivicoltura sociale della cooperativa sociale Kairos.

Galleria fotografica