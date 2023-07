Attività fisica e salute al "Galà dello sport"

GUGLIONESI. Martedì 18 luglio, alle ore 18:30, con il patrocinio del Comune di Guglionesi, a Castellara, si terrà il convegno dal titolo “Meglio piano che sul divano”.

Il tema trattato riguarderà l’attività fisica e le malattie del metabolismo.

Parteciperà l’associazione Adbm con il presidente Pino Ferrieri, la vice presidente e giornalista della nostra redazione Alberta ZulliRocco Giacomodonato, segretario dell’associazione e atleta dell'Aniad e il professore Ottavio Di Marco.

Modera l'incontro Gabriele Lamanda, consigliere comunale e docente di scienze motorie.

A seguire, a partire dalle 21:30 si terrà, sempre a Castellara, il "Galà dello sport".

Lo scopo dell’iniziativa è quello di riconoscere, sostenere e incentivare l'attività di atleti, tecnici e associazionismo sportivo che hanno conseguito risultati sportivi di prestigio e che, con il loro esempio, sono da sprone nella promozione dello sport e nella trasmissione dei principi di base dello sport.

Tani riconoscimenti per gli atleti di ogni tipo di sport, che hanno portato in alto il nome di Guglionesi. E non solo. Ci saranno delle premiazioni per personaggi guglionesani che hanno fatto la storia dello sport della cittadina.

Per scoprire di chi si tratta bisogna partecipare. Durante l'evento, il pubblico sarà allietato da intermezzi musicali dei giovani talenti guglionesani.