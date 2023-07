Il tour adriatico del progetto Urban Sports approda a Termoli

Urban Sport - Tour Adriatico

TERMOLI. Il tour adriatico del progetto Urban Sports sarà a Termoli venerdì e sabato prossimi.

«Nei giorni 21 e 22 luglio avremo, come chiesa evangelica di Termoli via delle Orchidee, l’onore di presentare un progetto realizzato da Youth For Christ Italia (organizzazione internazionale che si pone come obbiettivo principale quello di portare l’evangelo ai più giovani) denominato: “Urban Sports”.

“Urban Sports” è un vero programma itinerante che usa lo sport come strumento di evangelizzazione per raggiungere i giovani. Esso è fisicamente composto principalmente da due strutture: “CAGE” e “VOLLEYSQUARE”, due ambienti diversi dove praticare sport noti come il calcetto e la pallavolo, ma secondo regole nuove davvero coinvolgenti per i ragazzi. Si viene a formare gruppo, amicizia e sane sfide nel rispetto reciproco che è fondamentale. Per quest’anno a Termoli avremo il CAGE. Il gioco si svolge come un torneo ed ha un turnover “a tempo”: in momenti concordati ci sarà un TIME-OUT, uno STOP al gioco per dare brevi messaggi evangelistici sia attraverso testimonianze, mimi e scenette.

“Urban Sport” crea un’atmosfera di gioco in grado di abbattere le barriere iniziali di comunicazione ed i giovani non sono diffidenti e ascoltano con più attenzione i messaggi. Dalla prima evangelizzazione con “Urban Sports” in Italia organizzata nel 2011 sono cambiate e migliorate tante cose, ma siamo testimoni di come, in breve tempo, questo strumento è diventato efficace per raggiungere migliaia di giovani in molti paesi e città! Adesso alcune info sul “CAGE”: trattasi di una gabbia metallica del diametro di circa 8 metri montata su superficie piana e possibilmente dura, all’interno della quale due squadre di due giocatori si affrontano in partite di calcio della durata di pochi minuti, con piccole porte incustodite. Le regole generali sono quelle del calcio, con molte varianti che si possono implementare in base alla specificità dell’ambiente dove si svolge il gioco.

Se ami lo sport, in modo particolare il calcio o calcetto, non puoi mancare: ti divertirai tantissimo! Ti aspettiamo».

L’evento è organizzato da Youth For Christ Italia in collaborazione con la Chiesa Evangelica di Termoli (A.C.E.T.) di via delle Orchidee.