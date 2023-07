Emiliano Di Tata ristampa le cartoline di Domenico D'Adderio

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nell'era di Whatsapp e Messenger, Emiliano Di Tata ristampa le cartoline di Domenico D'Adderio, riprodotte su lastra originale dello storico archivio fotografico recuperato e curato da Emiliano mediante la sua Associazione Centro della Fotografia "Domenico D'Adderio".

Sul solco del lungo lavoro di preservazione delle immagini di San Martino in Pensilis immortalate per decenni da "Dominicuccio", le cartoline sono emblema profondamente popolare di comunicazione, scambio. Sono state la più semplice operazione di marketing turistico quando non esisteva la fibra, i social, la tecnologia. Ma sono anche testimonianza eterna di un interscambio che diventava memoria. Piu resistente e solida di un whatsapp, la cartolina conservava il ricordo dei luoghi, delle persone e dei sentimenti che le legavano. Le evoluzioni dei territori le osserviamo proprio dalle vecchie cartoline con cui hanno viaggiato anche le esperienze, le esistenze di chi le spediva e le riceveva. Emiliano Di Tata vuole restituire anche ai ragazzi la benefica sensazione di comunicare con immagini perfette, fatte ad arte, e che non si cancellano con un click.

Per i collezionisti, per i millenials curiosi, per chi ama questo territorio, saranno acquistabili presso:

Prima edicola FrancescoPapercaffè Pinna, a San Martino in Pensilis. Formato cartolina 9 x 14 (formato piccolo).

Galleria fotografica