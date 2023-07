"Il signor Conchiglia", il piccolo Alan è l'eroe immortale del mare

TERMOLI. C’è una foto che nessuno di noi dimenticherà mai. L’abbiamo vista sui giornali, in televisione e su internet.

Una foto straziante, da farci stringere il cuore, con le lacrime che ci rigavano il visto.

Parliamo della foto scattata da una giornalista turca, che ritraeva il piccolo corpo, che il mare ha restituito privo di vita sulla riva di una località turca nei pressi di Bodrum, di Alan Kurdi di anni 3, partito con la sua famiglia in disperata fuga dal loro paese per cercare un nuovo posto nel mondo, dove poter vivere in modo tranquillo.

Invece, un destino ancor più tragico di quello che stava tentando di lasciarsi alle spalle lo stava attendendo. Gianluca Caporaso è tornato a Termoli dopo alcuni mesi dall’incontro avuto al porto turistico, e ne ha scritto la storia adoperando un linguaggio che si potesse adattare alla terminologia dei bambini, perché anche a loro non bisogna nascondere certi argomenti. Naturalmente addolcendo le parole che alla fine non debbono traumatizzare lo stesso.

Caporaso in "il signor Conchiglia", è riuscito benissimo ad adoperare una scrittura e un linguaggio semplice e a misura di bambino, e questo ne spiega il suo successo. Con la sua grazia, ha trasformato Alan in un personaggio immortale, mitologico, che viaggia per terre lontane e abissi incantati, in una fiaba poetica e avventurosa che tocca con dolcezza le corde più profonde di grandi e piccoli, e nelle parole trova la salvezza e la speranza che quella foto sembrava averci tolto. Un piccolo libro manifesto, portatore di pace.

La postfazione è a cura di Annalisa Cuzzocrea, vice direttrice della Stampa. È un libro consigliato dai bambini di 8 anni in su.

E per questo motivo, ieri sera, c'è stata una folta presenza di famiglie con i loro bambini.

L'evento rientra nella manifestazione "Scrittori al parco" ed è stato organizzato dalla "Casa del Libro" di Daniela Battista. Ha moderato l’incontro il professore Lucio Cassone.

Un libro forte e crudo ma meritevole di attenzione da parte di tutti.

Galleria fotografica