Simbolo di riscatto e libertà, Campomarino inaugura il monumento ai Tuskegee Airmen

CAMPOMARINO. Un simbolo di riscatto e di libertà, nel ricordo dei membri del 332° gruppo caccia di stanza a Campomarino, nella base di Ramitelli, nel 1944 e nel 1945.

La cerimonia di inaugurazione del monumento ai Tuskegee Airmen è giunta a conclusione di un percorso durato diversi anni, portato avanti dall'amministrazione comunale, dall'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali e dal sindaco Piero Donato Silvestri, impegnato in prima persona, con grande passione e energia nella realizzazione di un evento di notevole rilevanza internazionale.

Presenti durante la celebrazione, fedele al protocollo militare, diversi rappresentanti diplomatici, militari e istituzionali italiani e americani. Tra questi, il presidente della giunta regionale Francesco Roberti, l'onorevole Elisabetta Lancellotta, il generale dell'aviazione Di Martino, il Viceprefetto Elvira Nuzzolo, i rappresentanti delle forze armate, della Prefettura e della Questura.

Numerosa la delegazione americana composta da decine di membri della base aerea di Aviano guidati da Edward Adade e Gianni Vignaduzzi, dalla Console per la cultura e la stampa del Consolato Generale degli Stati Uniti d'America di Napoli Michelle Lee, dal delegato dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America a Roma col. Robert Holton.

Presente come ospite d'Onore anche il presidente della Tuskegee Airmen Corporated Jerry Burton, giunto direttamente da Washington insieme al delegato del Pentagono Bruce Jones.

Nel pomeriggio la manifestazione si è spostata in piazza Vittorio Veneto e in Largo Santa Maria a Mare dove è stato inaugurato un murale dedicato al Generale Benjamin Davis e ai Tuskegee Airmen, seguito dalla prima proiezione in Italia del docufilm "The Tuskegee Airmen. Return to Ramitelli", girato l'anno scorso tra gli Stati Uniti e Campomarino dalla Wolrd War II Foundation.

Di notevole interesse anche la mostra storica predisposta per l'occasione nei locali di Palazzo Norante.

"Erano considerati piloti di seconda categoria per motivi razziali - ha dichiarato il Sindaco Piero Donato Silvestri - ma qui a Campomarino sono riusciti a dimostrare tutto il loro valore riuscendo ad abbattere i pregiudizi e le discriminazioni. È un giorno importante per tanti aspetti, per tutto il nostro territorio". Il sindaco Silvestri ha inoltre preannunciato il conferimento della cittadinanza onoraria per Jerry "Hawk" Burton, rappresentante di tutti i Tuskegee Airmen.

Il Comune di Campomarino, il sindaco e l'Istituzione, nell'esprimere soddisfazione per la riuscita della manifestazione, ringraziano tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito ad un evento così importante, la base aerea di Aviano, Antonio e Mario Fontana.

