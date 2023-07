"Cutro": il dibattito sui migranti approda a San Giacomo

Per non dimenticare

Per non dimenticare mer 19 luglio 2023

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Un dibattito sulla questione migranti, discutendo dei diritti e delle tragedie in mare.

Il 26 febbraio 2023 un'imbarcazione partita dalla Turchia con a bordo circa 200 persone si è spezzata in due a pochi metri dalla riva del litorale di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Le autorità italiane erano state avvisate della presenza del caicco, ma non hanno attivato nessuna operazione di soccorso. 80 persone sono sopravvissute ma si temono oltre 100 morti in totale. Tra le vittime anche molti bambini.

La strage per omissione di soccorso era "prevedibile ed evitabile". Si palesa, o già si è fortemente palesato uno scenario preoccupante e pericoloso che porterà ad un aumento delle persone che vivono in strada. Tutte le persone con protezione umanitaria, tutti migranti regolari, tutti con documenti di identità, tutti senza distinzione, donne, bambini, famiglie, persone vulnerabili, giovani e giovanissimi, tutti destinati alla strada. Viene negato il principio di uguaglianza di tutti gli esseri umani, nativi e migranti, rispetto ai diritti umani fondamentali, il diritto alla vita, alla dignità, alla salute, alla cittadinanza, al lavoro, alla casa, al giusto processo.

Viene negata la titolarità di un diritto acquisito da persone arrivate in Italia senza aver commesso nessun reato o crimine ma anzi fuggendo da povertà estreme, instabilità politica, guerra, persecuzioni e violenze.

Può una tragedia umanitaria generare un decreto disumano? Una strage come quella avvenuta a Cutro diventare occasione per una ulteriore negazione dei diritti delle persone migranti? Se ne parla stasera, a partire dalle 19, a San Giacomo degli Schiavoni, al Bobby's Live con il "Muro invisibile" insieme a Mediterranea Saving Humans e a Collettivo FuoriRotta Sarà l’occasione per conoscere le attività di Mediterranea Saving Humans per contribuire attivamente ai progetti. A seguire musica e dj set.