"Altrove-intellettuali molisani nella diaspora", scrittori al parco

"Altrove-intellettuali molisani nella diaspora", Norberto Lombardi a scrittori al parco

TERMOLI. Al teatro Verde del parco comunale Girolamo La Penna, si è parlato di un tema forte come l’esilio forzato da parte di popoli davvero sfortunati, che intraprendono viaggi della speranza e che invece spesso trovano tragicamente la morte, come il piccolo Alan Kurdi il protagonista del libro presentato da Gianluca Caporaso dal titolo “Il Signor Conchiglia”.

Martedì 18 luglio, sempre per la rassegna "Scrittori al parco" il secondo appuntamento ha visto come ospite lo scrittore Norberto Lombardi, con il suo ultimo libro "Altrove - Intellettuali molisani nella diaspora".





Anche qui si parla di immigrazione ma in qualche modo finita bene per i protagonisti, come scrive l’autore Norberto Lombardi, docente, storico e in particolare studioso della storia molisana e dell'emigrazione.

Lombardi è componente del Consiglio generale degli italiani all'estero e autore di numerosi saggi su tale tematica. In "Altrove" sono raccolte le esperienze di personalità di origine molisana che, in varie ondate migratorie, hanno svolto o svolgono la loro vita e il loro impegno culturale e professionale all'estero. "Affermarsi e realizzarsi altrove", un'analisi del fenomeno che, attraverso la bellezza delle varie storie narrate, offre al lettore numerosi e stimolanti motivi di riflessione. Ha dialogato con l'autore Antonio D'Ambrosio, vice presidente del Consiglio generale dei molisani nel mondo, anche lui profondo conoscitore dei temi legati all'emigrazione.

