Gli incontri di FederOP.it nelle marinerie italiane

TERMOLI. Lo scorso venerdì 14 luglio 2023 si è svolto il primo evento informativo/formativo che FederOP.IT ha organizzato a Catania presso l’Hotel Nettuno a valere del Programma Triennale della Pesca ed Acquacoltura Annualità 2023.

È stata una prima occasione per evidenziare in modo costruttivo le criticità ed i risultati ottenuti dalle OP con la passata programmazione Feamp, una stimolante discussione sul futuro delle OP della pesca e acquacoltura italiane anche in funzione delle prossime opportunità della nuova programmazione FEAMPA.

Hanno partecipato importanti esponenti della politica italiana ed europea, come l’On. Annalisa Tardino (Eurodeputata Comm. Pesca UE), l’On. Raffaele Stancanelli (Eurodeputato Comm. Pesca UE), il Sen. On. Salvo Pogliese (9a Commissione permanente industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), l’On. Luca Sammartino (Vice Presidente Regione Sicilia e Assessore Regionale agricoltura e Pesca), che insieme a Basso Cannarsa, Presidente di FederOP.it hanno affrontato i temi attuali del settore della pesca ed Acquacoltura in Italia.

I lavori sono stati coordinati dai soci FederOp.it, Stefano Pennisi (della OP Ami e Palangari) e Natale Amoroso (OP Trapani) che hanno posto all’attenzione dei partecipanti le varie criticità e difficolta in cui verte oggi il settore pesca.

Quello di Catania è stato il primo dei tre eventi in programma sul territorio nazionale che fanno parte della campagna di formazione/informazione e qualificazione che la FederOp.it rivolge alle Organizzazioni di Produttori della Pesca e dell’Acquacoltura Italiane e alle loro imprese associate per favorire uno sviluppo sinergico locale, per aumentare ed accrescere il valore delle produzioni, tutelandone la qualità e valorizzando la commercializzazione del prodotto ittico italiano.

Il prossimo si terrà venerdì 21 luglio presso la sede della Cooperativa Pescatori di Pila O.P. in via Curtatone 48/103 Pila di Porto Tolle (RO).

Il vice Presidente Vicario di FederOp.it, Luigino Pelà, ospiterà importanti rappresentati istituzionali e relatori, coordinando i lavori dopo il benvenuto del Presidente della OP Franzoso Giovanni. E’ prevista la presenza del Sindaco di Porto Tolle, Roberto Pizzoli, l’Avv. Cristiano Corazzari (Assessore a Territorio - Cultura Sicurezza - Flussi Migratori - Caccia e Pesca), l’On. Rosanna Conte (Eurodeputata Commissione Pesca UE) e il Dott. Giuseppe Cherubini (Unità Organizzativa Pianificazione Gestione Risorse Ittiche e Feamp Regione Veneto) che insieme al Dott. Fabrizio Piselli (Consulente Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca ed Acquacoltura FEAMPA) illustreranno ai presenti le future linee guida del FEAMPA.

Agli incontri sono invitate a partecipare tutte le O.P., le Associazioni di Categoria nazionali e locali e tutte le imprese, cooperative ed enti/società di pesca ed acquacoltura nazionali per un costruttivo confronto che contribuisca ad un futuro migliore per gli operatori di tutta la filiera ittica.

Galleria fotografica