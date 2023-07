Ottava giornata dell'arbitro-donatore al centro Avis del San Timoteo

TERMOLI. Torna la giornata dell'arbitro donatore, giunta all'ottava edizione.

Nella mattinata di oggi 19 luglio, nonostante il grande caldo di questi ultimi giorni dove sono state raggiunte temperature di oltre 36 gradi, ha avuto luogo l’8ª Giornata dell’arbitro-donatore presso la sede Avis di Termoli dell’ospedale San Timoteo, dove 13 fischietti termolesi hanno donato plasma e sangue.

La sezione di Termoli non delude mai, portando sempre giovani ragazzi in sala donatori che tra i vari impegni lavorativi e sportivi, come la dura preparazione atletica iniziata già due settimane fa per la stagione sportiva 2023/2024, decidono sempre di mettersi a disposizione dell’Avis Termoli fornendo numerose sacche di sangue e di plasma.

Il prossimo appuntamento si terrà nel periodo natalizio con la 9ª giornata, ricordando che, oltre gli arbitri, potrà partecipare chiunque, sia donatori facenti già parte dell’associazione Avis sia persone che vogliono affacciarsi per la prima volta a questo mondo.

Galleria fotografica