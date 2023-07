Michelangelo Iossa e Alvaro Fiorucci aprono l’Aut Aut Festival 2023

CAMPOMARINO. Due appuntamenti da non perdere quelli che l’Aut Aut Festival propone per questo fine settimana.

Sabato 22 luglio a Campomarino, nella suggestiva piazza di Santa Maria a Mare si canterà e si racconterà Rino Gaetano, straordinario cantautore italiano, autore di brani ancora oggi tra i più cantati e conosciuti quali ‘Gianna’, ‘Mio fratello è figlio unico’, ‘Il cielo è sempre più blu’, ‘Nuntereggae più’, ‘Aida’, ‘A mano a mano’ e tanti altri.

Lo scrittore e giornalista Michelangelo Iossa, contributor del Corriere del Mezzogiorno – Corriere della Sera e di altri periodici del gruppo-RCS, presenterà il suo libro ‘Rino Gaetano. Il cielo è sempre più blu’ edito da Hoepli, un viaggio alla scoperta del talento di Rino Gaetano con prefazione di Sergio Cammariere e le testimonianze di Renzo Arbore e tanti altri cantanti e musicisti che con Rino Gaetano condivisero il palco, la strada, la vita.

La presentazione del libro sarà arricchita dalla musica dal vivo grazie alla voce di Luca Raimondi e alla chitarra di Massimo di Bernardino.

Si cambia atmosfera per l’appuntamento di domenica 23 luglio che si terrà a Termoli nella Sala Convegni centro Ecclesia Mater in piazza Sant’Antonio, 6 (ingresso adiacente all’ex Cinema).

Il tema dell’evento, che inizierà alle ore 21.00, è quello delle persone scomparse.

I dati sono tristemente sorprendenti: dal 1974 ad oggi, in Italia risultano essere 79535 le persone scomparse e mai ritrovate. Di questi 13.680 sono le donne.

Solo nel 2022 sono scomparse 12199 persone con una media di 67 denunce al giorno.

In Molise nel 2022 sono state 265 le denunce di scomparsa e 63 quelle ritrovate.

Ospite dell’Aut Aut Festival sarà il giornalista e scrittore Alvaro Fiorucci redattore del TGR Umbria, collaboratore con i quotidiani Paese Sera e La Repubblica. Ha scritto saggi sul giornalismo e sulla televisione, e libri inchiesta.

“Sicuramente non leggerete questa lettera perché il periodo è quello che è, un momento di vacanze, di relax ed in cui non si pensa al lavoro…Riuscite a comprendere che il nostro dolore non può conoscere la pausa ferie, che la nostra disperazione è una canicola costante e non limitata al periodo estivo?”. (Alvaro Fiorucci, “L’uomo nero”, Morlacchi Editore). La scomparsa di una persona è un mistero che rinnova le speranze ed il dolore ogni giorno.

Quante sono le persone scomparse in Italia e quante in Molise, quali sono i casi di scomparse più celebri e quali quelli su cui si continua ad indagare?

Ne parliamo con lo scrittore e giornalista Alvaro Fiorucci e con Alessia Natali responsabile dell’associazione Penelope (Associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse) per l’Abruzzo e il Molise.

Sulla scia delle precedenti edizioni dell’Aut Aut Festival che ha fatto il suo esordio nel 2017, si propongono temi ed argomenti diversi all’interno della cornice dell’autorialità, con il fine di fornire occasioni di divertimento e spunti di riflessione.

Sabato 29 luglio ospite della nota rassegna culturale molisana sarà Gero Grassi che farà luce sul caso Moro e domenica 30 si attende Raffaella Fanelli per un evento sui ‘cold case’ (casi irrrisolti): l’omicidio Pecorelli ed il delitto di via Poma.

In tutti gli eventi dell’Aut Aut Festival sarà presente il book corner curato dalla libreria Fahrenehit di Termoli, partner della rassegna culturale insieme all’Ordine dei Giornalisti del Molise, Tenute Martarosa, Istituzione centro servizi turismo e cultura Campomarino, Costanzo D’Angelo fotografo, AIS.

