Socializzazione al mare con l'associazione "Oltre il blu" e "Autismo San Severo"

TERMOLI. Le buone pratiche nascono anche dalla condivisione di esperienze e da collaudate collaborazioni. In quest'ottica si è svolto nella giornata di ieri 20 luglio un bellissimo incontro fra gli operatori e i ragazzi dell'Associazione “Oltre il blu”, partecipanti alle attività di “Blu on the beach”, e cinque ragazzi, accompagnati da cinque educatori, dell'associazione “AutismoSanSevero”. È stato un incontro all'insegna della socializzazione, del divertimento, del confronto ed arricchimento reciproco.

Entrambe le associazioni intendono perseguire l'obiettivo importantissimo di una presa in carico a tutto tondo dei bambini, dei ragazzi, dei giovani adulti nello spettro autistico, per favorire, in modo particolare, una stretta sinergia tra istituzioni, famiglie e territorio di appartenenza, al fine di dare supporto, sostegno, sollievo e risposte concrete alle esigenze specifiche di ciascuno e di ciascuna. Ben vengano, dunque, giornate come quella trascorsa presso il lido La cala dei Longobardi di Termoli, dove si stanno svolgendo le attività dell’Associazione “Oltre il Blu”, che proseguiranno fino alla fine del mese. L’Associazione “Oltre il Blu” di Termoli - si ricorda - nasce dall’esperienza pluriennale di insegnanti, educatori professionali, educatori sportivi Coni, psicologi, psicoterapeuti, che hanno l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle famiglie e dei ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico.