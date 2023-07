Mostra, libri e calici al tramonto: le sere d'estate a Guglionesi

GUGLIONESI. Domani, domenica 23 luglio, doppio evento a Guglionesi. Alle ore 19 ci sarà la presentazione del libro di Erica Elle, Il Molise dalla A alla Z "55 motivi per visitare il Molise", nella villa Sannitica accanto al ristorante Il Pagatore.

Per l'occasione l'amministrazione comunale ha voluto e potuto grazie alla grande collaborazione con l'Associazione l'altra Guglionesi (Nino D'Alessandro) installare una casetta dei libri, che saremo felici di inaugurare per l'occasione, sperando sia un'iniziativa che incentivi la lettura e la riqualificazione della meravigliosa villa, cominciata già con la pulizia della fontana in questi giorni.

A seguire presso via Milano Calici al Tramonto seconda edizione a cura di Cantine Di Biase e chef Vincenzo D'Alò.

Dal 20 luglio, invece, è possibile visitare la mostra "Il visibile dell'invisibile", la mostra di icone sacre a cura di Titti Giustiniani, presso il chiostro del convento dei Cappuccini nella villa comunale di Castellara, dalle ore 21 fino alle 23 del 23 luglio.

Questa sera al via Pro loco "Square tour", nella piazzetta di San Felice in via Galterio con il collettivo The Funkin’ Machine.

