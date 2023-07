Marilù Oliva torna in città per illustrare le sue nuove opere

TERMOLI. Nell’ambito del ciclo “Incontri d’Autore”, la scrittrice bolognese Marilù Oliva presenta i suoi libri “Il viaggio mitico” (scritto insieme a suo figlio Matteo B.) e “Miti straordinari” (entrambi editi da De Agostini), lunedì 24 luglio alle ore 18,00 presso la Libreria Fahrenheit, in Via Cina 34. “Il viaggio mitico” racconta la storia di Vincent, un ragazzo di nove anni, che si chiama come il famoso pittore dei girasoli e che adora ascoltare le storie di eroi e dei della mitologia.

Ha un fratellino speciale di nome Pablo, nato con un cromosoma in più, e gli vuole un mondo di bene, anche se a volte sembra un po' scorbutico con lui. Vincent sa che dovrebbe vedere solo i colori belli del mondo, ma quando Serafino e la sua banda di bulli se la prendono anche con Pablo per la sua diversità, Vincent decide di intervenire. Che cosa può fare contro i super della classe?

Lui non è certo uno degli eroi della mitologia: non è furbo come Ulisse né forte come Teseo o invincibile come Achille. Vincent è solo un bambino col nome di un pittore famoso... Ma se le storie non fossero solo storie e in ogni mito ci fosse un po' di verità di cui fare tesoro? “Miti straordinari. Storie di eroine, eroi, divinità e creature che non ti aspetti” è una versione insolita di eroi ed eroine, donne e uomini, creature e divinità che per la prima volta mettono a nudo segreti, paure, imperfezioni e stranezze, in cui l’autrice mostra il bello di essere tutti diversi gli uni dagli altri e l’importanza di accettarsi per come si è.

Perché quelli che vediamo come difetti da correggere possono essere impareggiabili punti di forza, un’arma vincente per distinguerci, ciò che ci permette di fare la differenza per gli individui unici che siamo Marilù Oliva è scrittrice, saggista e docente di lettere. Ha esordito con romanzi a sfondo giallo e noir, tra i quali la Trilogia della Guerrera ("Tu la pagaràs", "Fuego" e "Mala Suerte") e la Trilogia del Tempo, più letteraria, ("Le Sultane", "Lo Zoo" e "Questo libro non esiste", che ha vinto il Premio dei Lettori Scerbanenco), tutti usciti con Elliot. Con HarperCollins ha pubblicato due thriller, "Le spose sepolte" e "Musica sull'abisso", che hanno come protagonista la poliziotta Micol Medici. Ha co-curato per Zanichelli un’antologia sui Promessi sposi e realizzato due antologie patrocinate da Telefono Rosa, nell’ambito del suo lavoro sulle questioni di genere. Collabora con diverse riviste ed è caporedattrice del blog letterario Libroguerriero.

Per Solferino ha pubblicato i titoli “L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre” (2020), “Biancaneve nel Novecento” (2021), “Le sultane” (2021) e “L’Eneide di Didone”. Moderatrice dell’incontro sarà la giornalista e insegnante Manuela Iorio.