Pedalando per sensibilizzare sul Parkinson, Lorenzo e Raffaella sulla rotta di San Pio

CAMPOMARINO LIDO. “Pedalando” è una manifestazione sportiva sociale alla sua prima edizione, che ha come obiettivo la sensibilizzazione e la lotta allo stigma nei confronti della Malattia (Mister Parkinson). Parlando di sintomi, diagnosi, cause, fattori ambientali, fattori genetici, nuove cure e soprattutto di coraggio, resilienza, forza di volontà e sinergia con il caregiver per contrastare la malattia, si contribuisce attivamente ad informare per accrescere le conoscenze collettive.

Da Sant’Urbano (Padova) a San Giovanni Rotondo, Lorenzo e Raffaella percorreranno circa 650 km per raggiungere la località che ospita le spoglie di Padre Pio, Santo degli sportivi, in 9 tappe significative.

Mercoledì 26 luglio tappa a Campomarino Lido. L’arrivo in Piazza Falcone alle ore 13. Alle 21.00 meeting serale all’Hotel Acquario. Il Cip Molise parteciperà all’evento.

In ogni località di pernottamento verrà organizzato un incontro diverso per ogni tappa in collaborazione con le associazioni locali, culturali, sportive, sociali e/o religiose, pro-loco, amministrazioni comunali e sanitarie, con la partecipazione di personalità dello sport, della cultura, dello spettacolo, della scienza, della medicina e della ricerca, che si dedicano a vario titolo, o sono sensibili alle iniziative dedicate alla salute e con il supporto di Regione Veneto, del Coordinamento Veneto Associazioni Parkinson e dell’Associazione Parkinson Italia.

Il progetto prevede la realizzazione di un documentario testimonianza dell’impresa: due videomaker seguiranno tutte le tappe della manifestazione, documentando attraverso testimonianze, incontri, eventi serali, a cui prenderanno parte le istituzioni, personalità del mondo dello sport e della medicina. Attraverso la realizzazione di un diario di viaggio si stimoleranno riflessioni puntuali sulla malattia.