L’arpa è molto di più: è colore, è ritmo, è jazz, è pop

PETACCIATO. Mercoledì 26 luglio, al tramonto (ore19) a Petacciato si terrà un concerto d’arpa, tenuto dalla bravissima musicista e concertista Francesca Tirale.

Per secoli l’arpa è stata lo strumento degli angeli. Se c’era una dolce principessa, un bosco, una fata, ecco le note di un’arpa. Ma oggi l’arpa è molto di più: è colore, è ritmo, è jazz, è pop.

Il programma propone una selezione di brani che, partendo dalla tradizione irlandese, con l’arpa celtica passando per i colori dell’impressionismo, con l’arpa classica fino al pop e al jazz, ci faranno scoprire le possibilità di questo strumento tanto bello, quanto poco conosciuto.

Insomma, qualcosa che non ti aspetti di sentire e resterai ammaliato dalla maestria della concertista che, dopo aver suonato anche in Francia e in Giappone, per un caso davvero fortuito, si troverà a Petacciato e ci delizierà con la sua meravigliosa musica. In questi giorni, sta provando i suoi brani all’interno del centralissimo Central PETacciato e il viale del paese è abbracciato dalla celestiale musica dell’arpa.

Il pomeriggio, i bambini che si prenoteranno, insieme alle famiglie, avranno la possibilità di sentire e vedere da vicino lo strumento Arpa Classica e Arpa Celtica, nel piccolo laboratorio organizzato da Karamella dal titolo: Musicoterapia con arpa.

Petacciato, un paesino piccolo e laborioso dove l’arte e la cultura si insinuano impertinenti tra le genti. I panorami mozzafiato che si godono da quasi ogni angolo del paese, si circondano speranzosi di nuovi orizzonti culturali. Il Central PETacciato, una sala polifunzionale dal respiro inusuale dove si susseguono eventi di ogni tipo. Tanti, infatti, gli spunti che fanno capolino di tanto in tanto. Il prossimo, quello di mercoledì 26 luglio, l’aperitivo con concerto di arpa, di Francesca Tirale, musicista internazionale fa da apripista, seguirà infatti una settimana di pura arte con lo stereo-week, corso di fotografia in 3D, che arriva direttamente dalla London Stereoscopy Company di Bryan May, chitarrista dei Queen, appassionato e autore del libro Stereoscopy is good for you, dove sono presenti due foto del Molise di cui una, dell’alba sul mare di Petacciato).

Sia per il concerto che per il laboratorio è necessario prenotare.