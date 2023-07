Al via i "Green camps" della Croce Rossa italiana

CAMPITELLO MATESE. Dal 7 al 12 agosto 2023 presso la suggestiva e fresca cornice di Campitello Matese, si svolgerà la seconda edizione dei Campi Estivi “CRI Green Camps” organizzati dai Volontari Giovani del Comitato CRI di Campobasso e sponsorizzati dall’azienda Bridgestone che, in collaborazione con Croce Rossa Italiana, ha avviato il progetto “Sicurezza on the road – La vita è un viaggio, rendiamolo più sicuro”, una campagna di sensibilizzazione e formazione a livello nazionale sulla sicurezza stradale.

Per il secondo anno consecutivo, i Giovani CRI di Campobasso hanno vinto il bando nazionale della Croce Rossa Italiana per i Campi Estivi, presentando un progetto che affronta tre tematiche attuali, di fondamentale importanza ed interconnesse tra loro:

- Educazione stradale;

- Educazione ambientale e ai cambiamenti climatici;

- Educazione alimentare.

Tali campi sono totalmente gratuiti e rivolti ai ragazzi nella fascia d’età che va dai 14 ai 17 anni, con pernotto obbligatorio.

Le iscrizioni sono già aperte ed i posti si stanno riducendo velocemente.

Non perdete questa fantastica opportunità di vivere un’estate diversa, divertente e all’insegna del Green e della Croce Rossa!

Qui il link per prenotarsi: https://forms.gle/4hiJwiZfNmyYXEcg9 entro domenica 30 luglio 2023!

