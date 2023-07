Gmg, la diocesi Termoli-Larino è in partenza per Lisbona

TERMOLI. Conto alla rovescia per la Giornata mondiale della Gioventù che nei prossimi giorni, dal 28 luglio fino al 9 agosto, richiamerà a Lisbona giovani da ogni continente per vivere un’esperienza indimenticabile insieme a Papa Francesco.

A Termoli, nel santuario della Madonna delle Grazie, c’è stato l’ultimo incontro in preparazione dell’evento. La Diocesi Termoli-Larino, anche in questo contesto come sempre, ha risposto presente all’invito del Santo Padre. Dalla Diocesi bassomolisana saranno circa una sessantina di giovani e accompagnatori e con loro a Lisbona andrà anche il Vescovo Gianfranco De Luca.

Durante l’evento, nel piccolo santuario termolese, si sono vissuti momenti davvero molto sentiti, come l’accettazione alla partecipazione al pellegrinaggio di ben 13 giorni a cavallo tra la fine di luglio e la prima decade di agosto. Poi c’è stata la consegna del pacchetto partenza ad ognuno di loro, la costituzione di gruppi che scriveranno dei diari di viaggio e tutte le loro esperienze che vivranno in questo periodo. Poi presentato anche il programma speciale itinerante del viaggio del gruppo diocesano, i quali prima di arrivare alla volta di Lisbona e all’atteso incontro con Papa Francesco, raggiungeranno diverse località per incontri spirituali in Italia, Francia e Spagna, Torino – Serming Arsenale della Pace, Lourdes – Casa dei giovani, Santiago De Compostela, Lisbona (Ggg), Roncisvalle, Vallecrosia – San Giovanni Bosco.

L’iniziativa è condivisa con la Pastorale Giovanile della diocesi. Abbiamo ascoltato alcuni giovani in procinto di partire per questa emozionante esperienza e con Don Pio Di Rosario Responsabile del servizio pastorale giovanile della diocesi.

