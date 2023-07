«Le città invisibili», con Dario Pontuale riscopriamo Italo Calvino nell'anno del centenario

Scrittori al parco: l'intervista al critico letterario e autore Dario Pontuale

TERMOLI. Penultimo appuntamento con l’evento “Scrittori al Parco”, anche se quello in programma con lo scrittore, critico letterario e saggista Dario Pontuale non si è tenuto al Teatro Verde, per evitare colpi di calore visto le altissime temperature di questi giorni, ma presso la sala convegni del centro Ecclesia Mater in piazza sant’Antonio.

Aula molto temperata, seppur piccola, per accogliere i tanti che non hanno voluto perdersi l’appuntamento con lo scrittore Pontuale, nativo di Roma, che ha parlato del libro di Italo Calvino, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, “Le città invisibili”.

Pontuale ha scritto altri libri come ad esempio “La biblioteca delle idee morte” (2007), “L’irreversibilità dell’uovo sodo” (2009), “Nessuno ha mai visto decadere l’atomo di idrogeno” (2012), “Certi ricordi non tornano” (2018), “Il racconto I dannati della Saint George” (2015). È autore delle raccolte di saggi “Ciak si legge” (2016), “Una tranquilla repubblica libresca” (2017), della biografia critica “Il baule di Conrad” (2015), tradotto anche in Francia, e della monografia critica “La Roma di Pasolini” (2017). Ha curato edizioni di Flaubert, de Maupassant, Zola, Musil, Stevenson, Melville, Conrad, Svevo, Salgari, Tolstoj, Puškin, Cechov. È cofondatore della rivista letteraria “Passaporto Nansen” e collabora con la rivista salgariana “Il corsaro nero”.

Pontuale ha scritto di intellettuali che hanno caratterizzato il 1900, personaggi che magari creavano anche discussioni o divisioni di pensiero ma che ci hanno lasciato testimonianze ed eredità importantissime. Alla domanda nostra se oggi esistano personaggi come quelli del secolo scorso in grado di lasciare delle impronte di spessore, Pontuale ci ha fatto capire che la cosa risulta difficile.

Come recita il titolo del libro di Calvino le Città invisibili, oggi sono più loro i personaggi ad essere invisibili, piuttosto che le città. Mercoledì chiude la kermesse letteraria organizzata dalla casa del libro di Daniela Battista, con Simona Baldelli con il libro “il Pozzo delle Bambole”. L’autrice dialogherà con la signora Angela Rusciano.

Galleria fotografica