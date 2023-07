La decima tappa di Goletta Verde sbarca a Termoli

TERMOLI. Al via la decima tappa di Goletta Verde. La storica campagna estiva di Legambiente che monitora lo stato di salute delle acque marine e delle coste sbarca in Molise, a Termoli, con un programma ricco di eventi.

Si partirà giovedì 27 luglio, dove presso Sala consiliare del Comune di Termoli si terrà il convegno Molise e transizione energetica: quali prospettive, per presentare l’avvio di un percorso che vede protagonisti Legambiente e la CGIL Abruzzo e Molise.

Il 28 luglio, ultimo giorno di tappa, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dei dati dei monitoraggi di Goletta Verde lungo le coste molisane.

Giunta alla 37esima edizione, Goletta Verde è realizzata con le partnership principali di ANEV, CONOU, Novamont e Renexia e la media partnership de La Nuova Ecologia.

A seguire il programma completo e dettagliato degli eventi dal 27 al 28 luglio.

Programma di Goletta Verde in Molise

Giovedì 27 luglio, Termoli

Ore 16:30 | Sala consiliare Comune di Termoli, via Sannitica 5

Convegno Molise e transizione energetica: quali prospettive

L'evento rappresenta l'avvio di un percorso comune che vede Legambiente e il sindacato camminare insieme, per promuovere una giusta transizione ecologica.

Il luogo non è stato scelto per caso, infatti il basso Molise, e in particolare Termoli, sarà il fulcro della transizione ecologica molisana con i progetti della Gigafactory di Stellantis e dell'eolico offshore: due iniziative che hanno l’obiettivo di cambiare il volto dell'economia regionale seguendo la via della sostenibilità.

Introduce e modera:

Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde e Segreteria Nazionale Legambiente

Relazioni introduttive:

Paolo De Socio, Segretario Generale CGIL Molise

Andrea De Marco, Presidente Legambiente Molise

Interventi:

Francesco Roberti, Presidente Regione Molise

Paolo Della Ventura, Ambasciatore del patto europeo per il clima

Vincenzo Longobardi, Presidente Confindustria Molise

Carmine Ranieri, Segretario Generale CGIL Abruzzo Molise

Conclusioni

Sandro Del Fattore, CGIL Nazionale

In contemporanea

Ore 17 | presso l’area bar della Marina di San Pietro, molo sud, via del Porto – Termoli

Laboratori didattici “Alla scoperta del mare”

Anche quest’anno la Goletta Verde ospita i laboratori di educazione ambientale per ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Salite a bordo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Grazie ai progetti Life Delfi e Life Elife impareremo come comunicano i delfini tra di loro, perché non dobbiamo avere paura degli squali, come evitare che restino impigliati nelle reti e tante altre curiosità sulla vita di questi meravigliosi animali. I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti e tutte!

Venerdì 28 luglio, Termoli

Ore 10:30 | presso Guidotti Ships – Porto di Termoli, molo Nord-Est

Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde e di Goletta dei Lagi lungo le coste del Molise e i bacini lacustri

Intervengono:

Andrea De Marco, Presidente Legambiente Molise

Mattia Lolli, Portavoce Goletta Verde e Segreteria Nazionale Legambiente

Chiara Costantino, Referente Youth4Planet Molise

Valeria Papili, Legambiente Molise APS

Rita Colaci, Assessora all’Ambiente del Comune di Termoli

Marco Paolilli, Responsabile CONOU Coordinamento Area Centro-Sud

In contemporanea

Ore 10:00 | presso l’area bar della Marina di San Pietro, molo sud, via del Porto – Termoli

Laboratori didattici “Alla scoperta del mare”

Si ringrazia la Marina di San Pietro di Termoli per il supporto