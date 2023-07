Pittori in mostra a Termoli: il Molise chiama Cuba, la passione di Gino Fedele

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Siamo andati a trovare un’icona dell’arte molisana ma oggi anche internazionale, Gino Fedele nativo di San Giacomo degli Schiavoni, classe 1938, che oggi vive e risiede a Cuba.

A 18 anni parte da San Giacomo e si trasferisce a Milano, dove s’iscrive al conservatorio e sfruttando la conoscenza della musica e la sua voce, per mantenersi agli studi, si esibisce nei più noti cabaret del capoluogo lombardo, riscuotendo un notevole successo.

Ma la sua grande passione è l’arte. La visita a molte gallerie e musei e la conoscenza di molti artisti affermati, lo spingono nel 1964 ad aprire la sua prima galleria a Milano.

Nella metà degli anni 80 torna nel suo Molise, dove apre una galleria a Termoli. Nel '96 casualmente, compie da turista, la sua prima trasvolata atlantica per atterrare a Cuba. Colpo di fulmine. Gino ne resta affascinato, dalla sua arte, i suoi colori, dai profumi, dai ritmi, dalla cordialità e dalla semplicità della gente, così da decidere che quella isola sarebbe diventata la sua casa.

La svolta avviene nel 2022 quando, stanco del continuo andirivieni, sempre da turista, decide di trasferirsi definitivamente a Camaguey dove compra una bella villetta che diventa un punto di riferimento per i tanti amici, pittori, musicisti che vanno a fargli visita.

El Senor Gino (così lo chiamano nella lontana Cuba) dedica le sue giornate alla cura del giardino, alle pubbliche relazioni, alla ricerca continua di opere d’arte, alla cucina che lo tengono impegnato per tutto il giorno. Giorno che inizia sempre con la visita del sito Termolionline che per lui è divenuto il cordone ombelicale che lo lega al suo paese natio. La mostra di Gino Fedele sarà aperta per tutta l’estate in corso Umberto I° e ne varrà la pena per i tanti artisti termolesi, molisani e cubani con centinaia e centinaia di opere presenti alla mostra.

