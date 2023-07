"Ti mangio il cuore", la proiezione sulla quarta mafia del Gargano all'Alta Marea

TERMOLI. Appuntamento speciale all’Alta Marea Festival a Termoli, con la proiezione di “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa, che sarà presentato domani, venerdì 28 luglio, in piazza Duomo alle 21: ospiti gli attori Lidia Vitale e Francesco Patanè. Il film, sulla vera storia di Rosa Di Fiore, prima pentita della mafia garganica, arriva come fuori concorso al festival, che continuerà fino a sabato 29 luglio. La rassegna è ideata dal regista Antonio De Gregorio, che ne è anche direttore artistico. L’ingresso alla serata è libero su prenotazione (https://qrco.de/bdhi7D).

Tratto dall'omonimo romanzo d'inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini e ispirato ad una storia vera il film è incentrato sulla Quarta Mafia, l'organizzazione meno conosciuta tra quelle criminali in Italia. Nonostante la poca notorietà, è tanto pericolosa quanto le altre ed è radicata nella parte alta della Puglia, quella comandata dalle famiglie malavitose della Società foggiana e dai Montanari del Promontorio. Il film vede la partecipazione anche della cantante Elodie (nel ruolo della protagonista Marilena Camporeale) e Francesco Di Leva.

La giornata partirà già alle 18:30 con gli eventi collaterali. In programma il laboratorio creativo per bambini con Storie Pop, dei racconti illustrati del Fortore Molisano, in Largo Tornola (ingresso gratuito con prenotazione al numero Whatsapp +39 3394366503). Serata di festa: dalle 23 in Piazza Duomo al via il secret party “Il Gusto dell’estate” (ingresso libero) con Marco Caldoro (attore anche nel trailer di Alta Marea Festival), mentre alla stessa ora in Vico Tornola III ci sarà il concerto del giovane Montegro: classe ‘96, artista partito dalla provincia per approdare a Roma (dove ha lavorato con Max Gazzè) e raccontare la sua vita in musica con eleganza.

Durante i giorni della rassegna ci sarà spazio anche per l’arte, con tre momenti e luoghi dedicati. In programma la mostra delle opere prodotte in Molise durante una residenza d’artista organizzata dal festival dal titolo DOMA, a cura di Lucija Marin, Manuela Pauk, Franciska Topolovec e Ivana Cavar presso Casa Museo Stephanus in Piazza Duomo. Tra le vie del borgo antico ci sarà la mostra di Antonio Ragni dal titolo “The bee is not afraid of me”, un’installazione fotografica che mostra il tentativo di riappacificazione tra l’autore e fotografo, molisano di nascita e milanese d’adozione, e la sua città. Infine, “E Così Sia” di Ludovica Fantetti presso Via San Pietro 41 (ingresso sempre gratuito) è l’ultima opera, che rappresenta due sagome umane, realizzate con tratti di inchiostro fluidi e gestuali: un intimo abbraccio che celebra il potere curativo e trasformativo dell'amore e della natura.

L’iniziativa è un progetto dell’associazione culturale Alta Marea, ha il sostegno del Comune di Termoli e dei partner Studio Ekó srl, La Molisana, Tenute Marta Rosa, Briko OK Termoli, Cianciosi, FIS e si avvale del patrocinio di Giffoni Film Festival.