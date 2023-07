Vescovo e giovani della diocesi in cammino per la Gmg di Lisbona

TERMOLI. Con grande entusiasmo venerdì sera il gruppo dei giovani della diocesi di Termoli-Larino, guidato dal vescovo Gianfranco accompagnatori e animatori è partito da piazza del Papa per incamminarsi in bus verso la Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona.

Per tutti è iniziata un’esperienza unica e speciale che toccherà vari luoghi in Italia, Francia e Spagna (Torino – Serming Arsenale della Pace, Lourdes – Casa dei giovani, Santiago De Compostela, Lisbona (GMG), Roncisvalle, Vallecrosia – San Giovanni Bosco). Prima tappa a Torino al Serming. Era un Arsenale di guerra, una fabbrica di armi. Dal 1983 il lavoro gratuito di migliaia di persone lo ha trasformato in Arsenale della Pace. È un monastero metropolitano, luogo di fraternità e di ricerca. Una casa aperta al mondo e all’accoglienza delle persone in difficoltà. È una casa per i giovani che cercano il senso per la propria vita, un laboratorio di idee, un luogo di incontro, cultura dialogo e formazione.

L'Arsenale della Pace è dedicato a Padre Michele Pellegrino. Una fabbrica militare abbandonata diventa, dunque, uno strumento di speranza in attesa di abbracciare papa Francesco e dare corso a una vera e propria rivoluzione dei giovani che possono accogliere ogni giorno la Parola di amore che Dio rivolge a tutti e può essere donata agli altri. Il cammino continua.

