Ufficializzato il programma della festa di San Basso

TERMOLI. Ufficializzato il programma della festività patronale di San Basso 2023.

Dal 31 luglio triduo di preparazione alle 18.30 con celebrazione eucaristica (anche primo e 2 agosto).

Il 3 agosto messa alle 8 con monsignor Domenico D'Ambrosio, alle 9 la processione a mare coi motopescherecci, alle 19 la processione dalla Cattedrale alla Barca del Santo, borgo antico, mercato ittico e la visita al Santo Patrono. Alle 22 la veglia di preghiera. Sempre il 3 agosto alle 21 il concerto bandistico della Città di Fisciano (SA) in piazza Duomo.

Il 4 agosto la messa dell'aurora alle 6 sul piazzale del mercato ittico, sempre celebrata da monsignor Domenico D'Ambrosio, alle 8.30 messa in Cattedrale. Alle 18.30 il Solenne Pontificale in piazza Duomo e alle 19.30 la processione solenne. Dalle 21 alle 24 proseguono le visite a San Basso in Cattedrale. Alle 21 la grande orchestra di Fiati "Giuseppe Ragni" Città di Termoli col maestro Gianluca Greco si esibisce in piazza Duomo. A mezzanotte i fuochi pirotecnici di San Basso dal porto turistico. Infine, il 5 agosto, al porto, concerto di Carl Brave. Organizzazione a cura dell'associazione San Basso 7.0, con diocesi Termoli-Larino e Basilica Santa Maria della Purificazione.