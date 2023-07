Proteggi i tesori del Molise, parte il campo di volontariato

CAMPOBASSO. Proteggi i tesori del Molise, parte domani presso il Giardino della Flora Appenninica il campo di volontariato che Legambiente Molise organizza a Capracotta e Castel del Giudice.

Un campo di volontariato è un modo per mettersi in gioco, dare un contributo concreto alla salvaguardia del nostro territorio, sperimentare uno stile di vita più sostenibile, fare nuove amicizie e scoprire posti nuovi. È un’esperienza di vita comune che resta: si lavora, si cucina, si scopre il luogo, si gioca ci si diverte, tutto questo insieme al gruppo, insieme agli altri volontari e alle altre volontarie che hanno scelto di dedicare tempo ed energia al volontariato.

Ogni anno sono migliaia le persone che rispondono all’appello di Legambiente per contribuire ad un progetto di tutela e valorizzazione del territorio.

I nostri progetti sono rivolti a chiunque abbia voglia di vivere un’esperienza fuori dal comune, magari con la voglia di arricchire il proprio bagaglio di esperienze, cambiare stile di vita e renderlo compatibile con la cura del nostro pianeta.

Il campo di volontariato “Proteggi i tesori del Molise” durerà fino al 7 agosto e vedrà le famiglie che parteciperanno impegnarsi nella cura del giardino della flora appenninica di Capracotta partecipando ad attività volte alla protezione della biodiversità nell'orto botanico. Durante la permanenza in alto Molise ci sarà spazio per visite ed attività nei comuni di Castel del Giudice, dove visiteranno l’azienda Melise e l’apiario di comunità, e di Agnone per visitare il Museo di Arte Casearia e della Transumanza.

Un ringraziamento particolare al Caseificio Di Nucci, all’azienda agricola Melise, al Molino Cofelice, al biscottificio Ioccadoro e alle aziende apistiche MolisApi e "Terre del Sacramento" per aver creduto in questo progetto.