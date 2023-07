L'estate iberica di 15 ragazzi del liceo di Guglionesi, in viaggio a Valencia

GUGLIONESI. Al liceo di Guglionesi… si viaggia anche in estate! Tra poco più di 20 giorni 15 ragazzi delle terze e delle quarte del liceo linguistico insieme a due docenti svolgeranno un Pcto all’estero per una durata di tre settimane e precisamente dal 24 agosto al 13 settembre. La destinazione scelta è Valencia, l’affascinante città mediterranea che sorge sulla costa orientale della penisola iberica, luogo ricco di storia, cultura e tradizioni e dove ha sede la famosa Città delle Arti e delle Scienze progettata dai celebri architetti Santiago Calatrava e Félix Candela.

Grazie alla programmazione dei Fondi Strutturali Europei nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” i ragazzi selezionati svolgeranno la mobilità a titolo gratuito. In che cosa consisterà il Pcto?

Il programma è strutturato in modo tale da avvicinare gli studenti al mondo del lavoro in modo pratico e dinamico. Durante le ore in aula verranno approfondite tematiche specifiche legate al linguaggio settoriale (culturale, commerciale e turistico) attraverso un approccio estremamente pratico. Il corso tenuto da docenti madrelingua sarà strutturato sia in orario mattutino che pomeridiano secondo le necessità logistiche attinenti alle attività extra-corso. Le ore fuori aula prevedono attività culturali che consentono di conoscere e vivere la città, visite ad aziende ed enti locali appartenenti a diversi settori e conferenze tenute da personale qualificato che illustrerà una serie di argomenti coerenti al programma di studio.

I ragazzi verranno ospitati da alcune famiglie della città per vivere a 360 gradi la cultura e la lingua spagnola. Un’esperienza che si rileverà altamente formativa sia a livello culturale e professionale sia a livello umano. Il bagaglio di esperienze sarà significativo e darà agli studenti una maggior autonomia, una miglior consapevolezza delle loro prospettive future e soprattutto darà una spinta verso la formazione dello spirito europeo imprescindibile per i cittadini del domani.

Soddisfatta la dirigente Patrizia Ancora che ringrazia vivamente la dirigente amministrativa Carmela D’Aniello che ha lavorato intensamente in queste settimane per organizzare in poco tempo la mobilità e per offrire ancora una volta agli studenti la possibilità di vivere un’esperienza oltre i confini nazionali.