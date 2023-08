Tèrmele, tra mare scùje e marine: poesie, racconti...e non solo

Tèrmele, tra mare scùje e marine. Poesie, racconti...e non solo”: intervista a Roberto Crema

TERMOLI. Dopo la kermesse cinematografica di tre giorni, Largo Tornola nel cuore della vecchia Termoli diventa di nuovo protagonista nel campo della cultura e tradizione termolese.

L’associazione culturale “Andrea Di Capua”, con il patrocinio del Comune di Termoli, ha organizzato una serata speciale in chiave vernacolo termolese: “Tèrmele, tra mare scùje e marine. Poesie, racconti...e non solo”.

Come ci ha detto il presidente dell’associazione Roberto Crema nell’intervista che segue: “Dopo esserci messo alle spalle il periodo faticoso della pandemia, l’associazione ha voluto ripetere l’esperienza di qualche anno fa, per riproporre una serata di poesie in dialetto termolese, arricchita da momenti musicali e di altro genere”.

Abbiamo potuto ascoltare poesie in dialetto di autori del passato o comunque non viventi, come Raffaello D’Andrea, Giuseppe Perrotta, Lino Basilico, Nicola Di Pardo e di autori contemporanei come Saverio Metere, Angelo Marolla, Nicola Palladino che in conclusione di serata ci ha fatto ascoltare una chicca, una canzone di Luigi Ragni “Pecchè nen me vu’ bene”, Pina Cupone, i “Tavitte” (Proverbi) raccolti da Vincenzo Cicchino.





Ma ci sono anche i “fattarille” di Anna Catalano che la professoressa crea al momento con chi viene chiamata in causa. Ci sono stati anche momenti di storia termolese, non solo di musica, e componimenti poetici per esempio quando la professoressa universitaria termolese Lucia Checchia ha raccontato una storia affascinante sulla possibilità di trovare una città sommersa nei pressi della torretta di Petacciato, dove sott’acqua ci sono resti di quello che poteva essere un porto.

Ma visto anche la presenza di Simona, una delle figlie del decano del nuoto Antonio Casolino, si è parlato di poter mettere una targa sul blocco di partenza sulla corsia della piscina coperta, tesi avvalorata nel suo intervento dall’avvocato Angelo Marolla. Ascoltiamo i protagonisti della serata culturale svoltasi a Largo Tornola a Termoli.

