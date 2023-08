"Come stai": la doppietta di "LoMacchina band"

CAMPOMARINO. Sergio Chimisso al Basso, Toni Moretti alla chitarra e Giuseppe Moretti alla batteria, questa la formazione della LoMacchina band.

Nascono dalla “Terra che non esiste” il Molise e si formano nel 2019 dalla passione e la perseveranza dei fratelli Moretti.

Dopo varie formazioni ritrovano, al basso e synth, un loro vecchio amico, Sergio ed è subito rock. Pulsione, passione, energia e sudore.

È un trio che esprime un’alchimia sonora che spazia dal rock noir all’elettronica, dal noise all’indie rock. Finalisti in diversi concorsi, come ad agosto del 2022 quando strapparono il pass per rappresentare il Molise, alla kermesse che si tenne nella splendida località ligure, durante le selezioni svolte a Carsoli.

In ogni pezzo c’è qualcosa di loro. Si stanno facendo conoscere a livello italiano e sono presenti su tutte le piattaforme digitali.

Sono ora impegnati nella promozione del loro singolo "Come stai" e vi aspettano per vivere delle serate delle serate di rock puro e trascinante a Campomarino, domani sera e il 4 agosto al porto di Termoli.

Potete seguirli sui social per rimanere sempre aggiornati. Facebook

