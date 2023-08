Messa "internazionale" celebrata dal vescovo De Luca a Lourdes

TERMOLI. Nel diario di viaggio dalla Gmg 2023 di Lisbona la santa messa internazionale presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca alla grotta della Madonna di Lourdes.

Un momento di forte coinvolgimento e partecipazione per i nostri giovani in viaggio verso la Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona. Una tappa significativa, sotto lo sguardo amorevole della Vergine Maria, in un luogo speciale che diventa un abbraccio collettivo per i pellegrini che giungono da ogni parte del mondo.

Il "sì" pronunciato dalla madre di Gesù è quello che può accompagnare la vita di ciascuno e trasformarla. "La vocazione di Maria è la vocazione di qualsiasi cristiano di vivere nella pienezza" ha affermato il vescovo Gianfranco, invitando a "Essere sempre originali e non copie" così come ci ricorda il Beato Carlo Acutis.

Nella celebrazione eucaristica, dunque, la possibilità di riconciliarsi e di affidarsi al Signore sostenuti e incoraggiati dalla Vergine Maria che, per prima, ha fatto della sua vita un dono: "Nasciamo santi e perfetti – ha osservato mons. De Luca - dobbiamo solo cercare la strada per ritrovarci". Il cammino dei giovani continua... anche sotto una pioggia benedetta!

«Ed eccoci arrivati a Lourdes. È una sensazione particolare, ci sentiamo accolti, accompagnati, guidati da una presenza speciale, quella della Madre di Dio che ci abbraccia come suoi figli. È un luogo pieno di luce, dove stanno arrivando migliaia di giovani da ogni continente... Francia, Polonia, Cuba, Portorico, Cile, Germania, Olanda e poi ci siamo noi... tanti incontri, tanti volti e ogni giorno questa esperienza ci arricchisce sempre di più. Ci sentiamo anche chiamati a vivere momenti intensi che danno senso alla nostra vita, alla nostra vocazione di fratelli e sorelle. E oggi tutto pronto per la messa internazionale del mattino presieduta proprio dalla diocesi di Termoli-Larino! Una preghiera per tutti... Ave, o Maria...»

Galleria fotografica