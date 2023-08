"Il delfino del nuoto", Angelo Marolla ricorda Antonio Casolino

TERMOLI. In calce alla serata, tenutasi in LargoTornola, organizzata dall’associazione culturale “Andrea Di Capua”, l’avvocato nonché scrittore e poeta dialettale Angelo Marolla ha voluto omaggiare la figura di Antonio Casolino con un suo personale intervento, dopo aver ringraziato e dato il benvenuto ai presenti.

«Abbiamo voluto iniziare questa serata, dedicata al mare, con il ricordo di chi, fra tutti i termolesi, forse ha più amato il mare, Antonio Casolino. Il brano, tratto da “Un tuffo nella gloria”, racconta la prima vittoria di Antonio, il 3 agosto 1936. Il Nicola di cui si parla nel brano è Nicola Palermo della squadra agonistica termolese di nuoto dell’epoca che, agli inizi, Antonio cercò di emulare.

Antonio, come tutti sanno, è stato campione italiano, europeo e mondiale di nuoto, master in diverse specialità in vasca e in acque libere e sarebbe lungo ricordare gli innumerevoli titoli conquistati in Canada, Marocco, Slovenia, Praga, così come tutte le sue traversate, tra cui due dalle Tremiti a Termoli nel 1985 e nel 1996.

È stato insignito della Stella al Merito Sportivo dal Coni e del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Vedere quello che lui chiamava il “museo”, allestito in una stanza a piano terra della sua casa, con tutti i trofei, è impressionante, come si vede dalle immagini che scorrono.

Antonio ha amato il mare ed ha amato la sua famiglia, rimanendo legato alle sue origini termolesi per parte di padre, e altomolisane per parte di madre.

Dai nonni materni, partiti dalla contrada di Cese Carrate, tra Frosolone ed Acquavive, e dalla madre Annamaria ereditò l’attività di rivendita di carbone “ammizze a chiazzette” e l’appellativo, non certo dispregiativo, di “’Ndonie u carvenäre”.

Il motto “addejune e sotte a torre”, acquisito dalla madre, dice la, da lui percepita, grande dignità del suo lavoro e, nell’esperienza di Antonio, come detto da lui stesso, significò “saper soffrire, essere fiero di sé stesso e non scendere mai a compromessi”.

Nei frequenti contatti avuti con lui durante la stesura, sulla base dei suoi appunti di viaggio e di vita, del libro “Un tuffo nella gloria”, questo suo amore per il mare e per la sua famiglia era il leitmotiv dei suoi racconti.

Amore per il mare e amore per il nuoto. Ha insegnato a nuotare a intere generazioni di bambini, che lo chiamavano “professore” e che, quando Antonio, scivolando, si ruppe una gamba, gli mandarono i disegni che si vedono nelle immagini, per dirgli “torna presto”.

Antonio, in un suo ulteriore “appunto di vita” consegnatomi, ha scritto: “desidero far sapere a voi che vivrete più a lungo di me che la corsia dei miei 5 Km quotidiani è la n° 4”.

Bene, ad Antonio, nello scorso mese di giugno è stata intitolata la piscina olimpionica del Parco comunale Girolamo Lapenna di Termoli e non poteva essere diversamente!

Forse, sul blocco di partenza della corsia n° 4 della piscina comunale coperta potrebbe essere apposta una targa che ricordi che quella era la sua corsia!

Grazie Antonio che, spinto dal tuo amore sconfinato per il mare, hai portato, con le tue imprese, Termoli agli onori della cronaca mondiale”.

A ricordo di questa serata, il Presidente dell’associazione di Capua, Roberto Crema, ha consegnato alla figlia di Antonio, Simona, una targa.

Galleria fotografica